Kaczyński: Ukraina musi zwyciężyć

Ukraina musi zwyciężyć, a może zwyciężyć tylko z pomocą Zachodu; a na czele tej pomocy stoi Polska - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii.

W sobotę w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja PiS z udziałem prezesa partii i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, a także m.in premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek czy szefa MON Mariusza Błaszczaka.

"Mieliśmy i polityczny - wynikający z realistycznej oceny naszych własnych interesów i bezpieczeństwa - i moralny obowiązek podjąć działania zmierzające do tego by, Ukraina się obroniła" - mówił Kaczyński. Zwrócił uwagę na "wspaniałą akcję humanitarną", mówił że polskie państwo i społeczeństwo dokonało "rzeczy niebywałej" - przyjęcia 3 mln uchodźców z Ukrainy bez organizacji obozów dla uchodźców.

Jak ocenił, "to wielka mobilizacja dobra w naszym społeczeństwie". "Musimy spojrzeć na siebie inaczej niż dotychczas - może mniej krytycznie. Musimy odrzucić to wmawianie nam, że jesteśmy gorsi - bo jesteśmy lepsi" - stwierdził.

Kaczyński dodał, że polska pomoc Ukrainie jest "naprawdę wielka i potężna" także w zakresie logistyki czy sprzętu wojskowego.

"Ona trwa i będzie trwała - bo Ukraina musi zwyciężyć" - oświadczył. "Zwyciężyć może tylko z pomocą Zachodu - a na czele tej pomocy jest Polska" - zaznaczył.

Kaczyński podkreślił, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie to wojna przeciwko całemu wolnemu światowi. "Ukraińcom odmawia się prawa do istnienia jako naród - do kultywowania swojego języka, swojej kultury. To rzecz niesłychana - tego naprawdę od strasznych czasów lat trzydziestych i czterdziestych w Europie nie było, a przynajmniej nikt się nie ośmielał tego mówić - a nawet wtedy się często nie ośmielano, tylko robiono" - mówił Kaczyński.