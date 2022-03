Kaczyński: Ukraina musi zwyciężyć, musi się obronić

Ukraina musi zwyciężyć, musi się obronić; walka będzie trudna, wymagająca poświęceń i przebudowy świadomości społecznej - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wicepremier Kaczyński uczestniczy w Warszawie I Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia OdNowa. Zjazd - jak zapowiadali jego organizatorzy - ma charakter wydarzenia programowego i jest skupiony wokół kwestii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w kontekście sytuacji w naszym regionie.

Prezes PiS wskazał, że zjazd odbywa się w szczególnym czasie, który będzie miał znaczenie epokowe. "Przed nami, mówił wczoraj o tym prezydent Stanów Zjednoczonych długa walka, walka nie obliczona na tygodnie, czy miesiące, ale lata. To zapowiedź do tego, co już kiedyś było. (…) Tamta wieloletnia walka ze Związkiem Sowieckim, z tzw. obozem komunistycznym - ale w gruncie rzeczy ten obóz to był Związek Sowiecki i podległe mu państwa - zakończyła się zwycięstwem i ta obecna też musi zakończyć się zwycięstwem" - stwierdził.

Podkreślał, że będzie to walka trudna, wymagająca poświęceń i przebudowy społecznej świadomości. "Bez tego nie mamy szans na zrealizowanie naszych planów, choćby tych obronnych (…) , nie mamy szans na to, by odnieść ostateczny sukces" - ocenił.

Kaczyński stwierdził, że sukces przyjedzie, ale nie będzie łatwo. Akcentował, że ogromnie ważny jest aspekt ekonomiczny i militarny. "Nie chcemy, by Ukraina tę wojnę, prowadzoną w bohaterski sposób przegrała. Ukraina musi zwyciężyć, musi się obronić" - podkreślił wicepremier. Zaznaczył, że nie można zgadzać się z góry na to, że Ukraina będzie okupowana.

Kaczyński gratulował zebranym inicjatywy stowarzyszenia. "Dziś nie jest łatwo stworzyć na arenie politycznej coś nowego. Tu widzę przed sobą 400 osób, rozumiem, że reprezentujących znacznie szersza grupę. Powstała nowa formacja - stowarzyszenie, które będzie, jestem o tym przekonany wzbogacało polską prawicę, Zjednoczoną Prawicę" - powiedział.

"Mówi się często, na pograniczu żartu, ale nie jest to żart, że mamy szeroki namiot polskiej prawicy. Jestem głęboko przekonany, że państwo wniosą do tego namiotu wiele nowego i dobrego i za to z góry dziękuję" - dodał, co sala nagrodziła oklaskami.