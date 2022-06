Kaczyński: Ukraina obroni się, jeśli dostanie od innych państw dużo nowoczesnej broni

Ukraina obroni się, jeśli dostanie od innych państw dużą liczbę nowoczesnej broni; Polska zrobiła już wszystko, co można było zrobić - powiedział w niedzielę w Inowrocławiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że w tej chwili kraje NATO, w tym Polska, są bezpieczne.

Prezes PiS podczas spotkania z mieszkańcami był pytany, czy Ukraina obroni się przed rosyjską inwazją oraz czy Polska jest bezpieczna.

"Ukraina się obroni, o ile dostanie od innych państw dużą liczbę nowoczesnej broni, a w szczególności broni artyleryjskiej dalszego zasięgu i broni precyzyjnej. W tej chwili dostała i tutaj, trzeba powiedzieć, my to już żeśmy zrobili wszystko, co można (...) gdyby inni tak zrobili, to oni (Ukraińcy) mieliby tego w nadmiarze" - powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że Ukraińcy muszą mieć do tej broni stosowną amunicję. "I jeżeli to będą mieli, to oni są w stanie nie tylko się obronić, ale nawet przejść do kontruderzenia. Natomiast jeśli tego zabraknie, to naprawdę tutaj może być niedobrze, stąd zawsze każdą okazję wykorzystuje do tego, żeby apelować o to, aby ta broń jak najszybciej przybyła na Ukraina. Ona przybywa, ale nie w tym tempie, które powinno być" - powiedział prezes PiS.

Odpowiadając na pytanie, czy Polska jest bezpieczna, odparł, że w tej chwili kraje NATO są bezpieczne. "Chociaż gdyby Rosjanie wygrali na Ukrainie i Zachód okazałby się tak kompromitująco słaby, żeby nie potrafili obronić Ukrainy, to wtedy rzeczywiście ten poziom bezpieczeństwa gwałtownie by spadł" - powiedział prezes PiS.

Kaczyński wskazał, że Polska zamawia duże ilości broni i chce wzmocnić armię. "Robimy to dlatego, żeby Rosjanie wiedzieli, że tu nie mają czego szukać" - podkreślił.