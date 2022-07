Kaczyński: Ukrainie potrzebne jest poważne wsparcie w artylerii i w środkach rozpoznania

Ukrainie potrzebne jest poważne wsparcie w artylerii i w środkach rozpoznania – mówił w niedzielę w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem, jest to jeden z warunków zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją.

Kaczyński, zapytany podczas spotkania z mieszkańcami Kielc, "jakie są warunki zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją" powiedział, że "jeśli chodzi o aspekt czysto militarny, to Ukraina musiałaby dostać bardzo poważne wsparcie w artylerii i w środkach rozpoznania".

"Ukrainie potrzebne są wielkie dostawy, a są z tym kłopoty" - dodał.

W ocenie prezesa PiS warunki "polityczno-militarne" zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją wiążą się "ze wsparciem Ukrainy przez misję pokojową NATO".

"Bez wejścia misji pokojowej wojsk NATO, to się nie obejdzie - jeżeli chcemy, żeby pokój był rzeczywiście zagwarantowany i żeby był na przyzwoitych warunkach dla Ukrainy. Czy to nastąpi? Jeżeli ktoś zna dzieje tych spraw - a ja akurat znam - to wie, że to nie jest wykluczone, ale też nie bardzo prawdopodobne" - powiedział.

"Być może ten konflikt będzie się bardzo długo ciągnął, a być może, że zostanie zamknięty jakimś zamrożeniem, czy to z rozejmem, czy to bez rozejmu. Chcę podkreślić, że ta misja pokojowa nie jest po to, aby stoczyć bitwę z Rosjanami - chyba żeby została zaatakowana, ale ja nie wierzę, żeby została zaatakowana. Ona jest po to, żeby powiedzieć Rosjanom: +basta! skończyło się!+" - mówił.

Zdaniem Kaczyńskiego, w bezpośrednim starciu Rosjanie z Ukraińcami nie mają szans. "Po prostu morale wojsk rosyjskich jest dużo niższe" - wyjaśnił.