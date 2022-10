Kaczyński: Unia Europejska nie może być szczudłami dla Niemiec

Unia Europejska nie może być szczudłami dla Niemiec, żeby odgrywały światową rolę, bo są na to za małe – przekonywał w sobotę w Częstochowie (Śląskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zaznaczył, że historycznie Unia Europejska - wtedy jako EWG - przyniosła naszemu kontynentowi bardzo wiele dobrego.

Wiele dobrego stało się dzięki niej także w Polsce w ciągu - już dzisiaj - 18 lat - zaznaczył prezes PiS na spotkaniu w Częstochowie.

"Ale to w żadnym razie nie oznacza, że my chcemy się zgadzać - tak jak nasi przeciwnicy - na to, żeby w tej organizacji obowiązywała (...) dominacja dwóch państw, a z naszego punktu widzenia, punktu widzenia tej części Europy, jednego - Niemiec" - powiedział lider radzącej partii.

"Dla nas Unia Europejska, to jest maska Niemiec. Bruksela jest maską Berlina" - dodał.

Zaznaczył, że Niemcy rzadko atakowały nas wprost - robiły to zwykle za pomocą Unii Europejskiej.

"Uważamy, że nas obowiązują te traktaty, które podpisywaliśmy i ratyfikowaliśmy w ich literalnej treści, a nie zasada, że kto silniejszy ten lepszy" - podkreślił Kaczyński.

"My chcemy Unii, opartej na zasadach, które ją zrodziły, bo taka Unia właśnie jest potrzebna. My w pewnych sprawach gotowi bylibyśmy pójść nawet dalej - nie będę tego teraz rozwijał" - powiedział.

"Ale my w żadnym wypadku nie godzimy się na Unię pod przywództwem Niemiec. Unia nie może być szczudłami dla Niemiec, żeby odgrywały światową rolę, bo są za małe, za słabe na tę światową rolę, a chcą ją bardzo odgrywać" - wskazał.

Przypomniał, że już dwa razy we współczesnej historii tego próbowały - raz podczas pierwszej, a drugi raz - podczas drugiej wojny światowej.

"Jedna skończyła się klęską, druga pogromem, teraz próbują inną metodą" - mówił, zaznaczając, że nie myśli o sprawach militarnych.

Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Częstochowie w innym wątku wypowiedzi ocenił, że opozycja i PO wszelkimi sposobami będzie próbowała wygrać przyszłoroczne wybory.

Podkreślił, że dlatego obywatelskim obowiązkiem jest to, by pilnować ich przebiegu - wskazał, że w każdym lokalu wyborczym od początku do końca głosowania powinny być dwie osoby ze strony PiS.