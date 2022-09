W naszym wykonaniu demokracja jest demokracją, bo spełniliśmy podstawową w demokracji zasadę - zasadę wiarygodności własnych obietnic i dotrzymywania słowa - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Oleśnicy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Oleśnicy przekonywał, że obywatel od władzy powinien oczekiwać wiarygodności.

"To zasada wiarygodności, dotrzymywania słowa, jest fundamentalna dla demokracji" - powiedział Kaczyński. "W naszym wykonaniu demokracja jest demokracją" - mówił.

Przypominał, że PiS obiecał kilka generalnych spraw i zdecydowana większość została spełniona. Obiecał m.in. nową politykę społeczną, nową politykę zrównoważonego rozwoju, której celem było to, że "jak ktoś się rodzi w małej wsi to ma takie same szanse jak jak ktoś się rodzi w centrum Warszawy".

PiS obiecał też, mówił prezes PiS, nową politykę konsolidacyjną - by naród był wspólnotą, a także obiecał zabiegać o polskie bezpieczeństwo, obiecał starania o dobry obraz Polski w świecie, a także obiecał dobry obraz w świadomości Polaków.

Wszystkie te obietnice zostały spełnione - powiedział.

Doszło przede wszystkim, mówił prezes PiS, do naprawy życia ekonomicznego oraz zakończenia okradania Polski.

Właśnie dzięki temu, mówił Kaczyński, są pieniądze na inwestycje i jest skąd brać. Dlatego też były pieniądze na większe wynagrodzenia w służbie zdrowia w związku z kryzysem covidowym. Stąd też były pieniądze na pomoc dla firm w momencie, gdy doszło do wywołanej wojną inflacji, by nie doszło do wzrostu bezrobocia.

Dzięki temu są także środki, by wzmocnić polską obronę - mówił. "Będziemy mieli ogromny wzrost wydatków na obronę, ale stać nas na to" - podkreślił prezes PiS.

To jest, mówił, wielka zmiana, jaką przeprowadziły rządy PiS. "Jak by rządzili nasi konkurenci, te słynne słowa, że pieniędzy nie ma i nie będzie nadal by obowiązywały" - powiedział Kaczyński.

