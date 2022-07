Kaczyński: w Polsce mamy jedną z najdalej idących demokracji

W Polsce nie ma dyktatury; mamy demokracje, sądzę, że jedną z najlepiej funkcjonujących i najdalej idących w całej Europie i w świecie - podkreślił w niedzielę w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, za poprzednich rządów też nie było dyktatury, ale było do niej "bliżej niż dzisiaj".

Kaczyński na spotkaniu w Kielcach nawiązał do sytuacji, która miała miejsce po jego wcześniejszym wystąpieniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mówił tam, że jego ugrupowanie zakwestionowało tezę, że "nie można, że nie ma pieniędzy". "Powiedzieliśmy, że są pieniądze, tylko są rabowane na gigantyczną skalę; że same tylko rabunki na VAT wynoszą dziesiątki, setki miliardów złotych" - mówił. Tymczasem jedna z dziennikarek zamieściła potem na Twitterze wpis, z którego wynikało, że Kaczyński mówił o obecnej sytuacji, a nie o poprzednich rządach. "Jarosław Kaczyński: są pieniądze, ale są rabowane na gigantyczną skalę" - napisała.

Jak podkreślił w Kielcach szef PiS, wpis ten to "bezczelne kłamstwo". Jego zdaniem to nie pojedynczy przypadek, ale metoda. "Chodzi o to, że my nieustannie stykamy się z totalnym kłamstwem, z takim absolutnym zakłamaniem naszej rzeczywistości" - powiedział.

Kaczyński pytał, kto może uwierzyć, że w Polsce jest dyktatura, jeśli część władzy państwowej poprzez samorządy jest w rękach opozycji, opozycja "ma zdecydowaną przewagę w mediach", "jest w parlamencie i nieustannie zapowiada, że wygra wybory i przejmie władzę". "Gdzie jest dyktatura, którą można obalić przy pomocy wyborów? Gdzie jest dyktatura, która toleruje opozycję, jeszcze do tego tak agresywną, totalną, niebywale wręcz niekulturalną?" - pytał.

"W Polsce, szanowni państwo, mamy demokracje i sądzę, że jedną z najlepiej funkcjonujących, i najdalej idących demokracji w całej Europie i w świecie" - podkreślił Kaczyński. "Oczywiście, za czasów rządów naszych poprzedników też nie było dyktatury, ale dużo do niej było bliżej niż dzisiaj" - dodał.

Według Kaczyńskiego "wtedy wszystkie media były w gruncie rzeczy w jednym ręku", a w samorządach "zabroniono współpracy" z PiS. "Nam często mówiono: wygrajcie wybory, to wtedy będziecie mogli coś zrobić, rządzić, o czymś decydować. Jak żeśmy wygrali, to się okazało, że możemy decydować, ale tylko za ich zgodą. Czyli nowy rodzaj demokracji: opozycja rządzi, ci, co przegrali, to rządzą" - powiedział.

"To są wszystko absurdy, ale niestety, w Polsce wielu ludzi w te absurdy wierzy" - dodał.