Kaczyński: walczymy o większość wyborczą

Najlepiej byłoby nie zawierać koalicji z nikim i rządzić samodzielnie. Walczymy o większość - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Pabianicach (woj. łódzkie).

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Na pytanie o to, z kim ewentualnie PiS mogłoby wejść w koalicję po następnych wyborach Jarosław Kaczyński odpowiedział, że nie ma takich ugrupowań. "Jeśli brać pod uwagę deklaracje partii, to z nikim" - podkreślił.

"Jedni mówią to ostrzej, jak Koalicja Obywatelska, inni trochę łagodniej, ale w sumie mówią, że nasze miejsce jest w państwowych zakładach karnych. A stamtąd trudno jest zawierać koalicję" - zaznaczył Kaczyński. "Oczywiście żartuję, ale jeśli po wyborach byłaby sytuacja, kiedy nam niewiele brakuje do większości, pewnie jakaś gra się zacznie, nie chcę niczego mówić, bo to może zaszkodzić tej grze". Prezes PiS dodał, że najlepiej byłoby nie zawierać koalicji z nikim i rządzić samodzielnie. "Walczymy o większość" - podsumował.

Odpowiadając w Pabianicach na pytanie o emerytury stażowe zapewnił, że rząd nie wycofuje się z tej obietnicy, ale to wymaga czasu, bo koszt tych świadczeń jest ogromy, wobec tego nie wiadomo, kiedy to rozwiązanie wejdzie w życie.