Kaczyński: wierzę, że powstaną kolejne pomniki Lecha Kaczyńskiego

Wierzę, że powstaną kolejne pomniki Lecha Kaczyńskiego, bo o ludziach, którzy naprawdę zasłużyli się Polsce, trzeba pamiętać, trzeba ich czcić - powiedział w sobotę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie, prezes PiS zaznaczył, że jego brat "także potrafił przewidzieć to, co się działo w Europie i co będzie się działo wokół Polski, co dziś dzieje się na Ukrainie".

"Może właśnie te jego słowa, które - jak sądzę - prawie wszyscy tutaj znają - wywołują taką furię, bo wywoływały" - zaznaczył.

"Ktoś tutaj pytał, czy (w Smoleńsku) to była katastrofa, czy zamach. To był zamach, to była zbrodnia tych samych, którzy dzisiaj mordują na Ukrainie" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego pomnika. "Wierzę, że powstaną kolejne, bo o ludziach, którzy naprawdę zasłużyli się Polsce, trzeba pamiętać, trzeba ich czcić" - podkreślił Kaczyński.