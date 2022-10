Kaczyński: wybór, który jest, to polska partia czyli Zjednoczona Prawica lub partia niemiecka

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Pabianicach mówiło wyborze, przed którym stoją Polacy, między partią polską, jaką jest - w jego opinii - Zjednoczona Prawica, a partią niemiecka i jej sojusznikami.

"Jest z jednej strony polska prawica, zjednoczona - z małymi odpryskami, ale zjednoczona i to jest partia polska, tu nie ma żadnych wątpliwości. Co do innych partii, to ja bym postawił duży znak zapytania" - tłumaczył w niedzielę na spotkaniu z wyborcami w Pabianicach prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem w polityce można "się chwytać za serce", mówiąc jak kocha się Polskę, a na forum Unii Europejskiej prezentować stanowisko, "które rodzi wątpliwości, co do powyższego".

"My mamy w Polsce partię niemiecką. I ten wybór, który jest, to polska partia lub niemiecka i jej sojusznicy, którzy na wszystko są gotowi machną ręką byle tylko do tego parlamentu się dostać" - powiedział.

Podkreślił, że to jest bardzo poważny wybór, przed którym stoją teraz Polacy.