Kaczyński: wydatki na obronę wzrosły o prawie 70 proc.

Wydatki na obronę za rządów PiS wzrosły o prawie 70 proc., do 57 mld zł, a w przyszłym roku będzie to już przeszło 96 mld zł - mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji ugrupowania. Wskazywał, że zwiększono też wydatki na wymiar sprawiedliwości oraz politykę pracowniczą.

Lider PiS zwrócił w czasie wystąpienia uwagę, że kiedy mówimy o sprawach państwa, wskazujemy w pierwszej kolejności na kwestie bezpieczeństwa.

Wskazał, że wydatki za rządów PiS na obronę wzrosły do 57 mld zł, czyli o prawie 70 proc. "Ale to tylko ten rok, w przyszłym będzie już przeszło 96 mld zł" - zaznaczył.

"Naprawdę wyciągamy wnioski z tego co się dzieje" - podkreślił.

Kaczyński mówił też, że prawie dwukrotnie wzrosły - licząc program modernizacji służb mundurowych - wydatki na sferę bezpieczeństwa podległą MSWiA.

Dodał, że wzrosły również wydatki na wymiar sprawiedliwości. "To też kolejna bardzo istotna sprawa" - ocenił. "Mało kto o tym wie, mało kto o tym mówi, różnego rodzaju zabiegi modernizacyjne, mimo tych wszystkich zawirowań i trudności przyniosły po raz pierwszy od lat przyspieszenie biegu spraw. Także i tu, mimo tych wszystkich oporów mamy pewien sukces" - mówił prezes PiS.

Kaczyński kontynuował, że wzrosły też wydatki na politykę pracowniczą. "Minimalna (pensja) z 1750 zł do przeszło 3 tys. zł, z perspektywą na 4 tys. zł. Przeciętna pensja z 4123 zł na 6637 zł. To jest kwiecień do kwietnia między 2015 a 2022 rokiem" - powiedział. Kaczyński ocenił, że to ogromny postęp, nawet biorąc pod uwagę inflację.