Kaczyński: wydatki na rodzinę wzrosły o 200 mld zł, a tylko w 2022 r. o 62 mld zł

Wydatki na rodzinę, głównie na dzieci, wzrosły za rządów PiS o 200 miliardów zł, a tylko w 2022 roku o 62 mld zł - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii. Według niego, nastąpił także "niebywały wzrost" wydatków z myślą o seniorach.

Odnosząc się do sytuacji polskich rodzin, Kaczyński poinformował, że "wydatki na rodzinę, a mówiąc dokładnie głównie na dzieci, wzrosły o 200 miliardów złotych, a w tym roku - roku 2022 - w ciągu jednego roku będzie to już przeszło 62 miliardy złotych".

"To jest przede wszystkim +500 plus+. A to że jest także +Maluch Plus+, +Dobry Start+, +Rodzinny Kapitał Opiekuńczy+, czy +Matka 4 plus+, a właściwie +Mama 4 plus+, bo tak trzeba powiedzieć" - wyliczał.

Kaczyński przekonywał, że "to jest naprawdę ogromna zmiana". Podkreślił, że PiS "nie zapomniał także o seniorach".

"Tutaj (...) mamy wzrost niebywały - z 3,6 mld zł do 44 mld zł. W tym roku, w roku 2022, patrząc na te lata, na samą 13. emeryturę, wydaliśmy 43,8 bodajże miliarda złotych, na 14. (emeryturę) 11,4 miliarda złotych" - poinformował.

Sobotnia konwencja PiS w Markach ma zainaugurować letnią akcji spotkań polityków partii z wyborcami. W trasę po Polsce mają wyruszyć liderzy PiS, także prezes Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.