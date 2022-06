Kaczyński: z nikim, kto jest po stronie rosyjskiej, nie będziemy zawierać sojuszów

My z nikim, kto jest po stronie rosyjskiej, nie będziemy zawierać sojuszów. Nie zgodzimy się na to, aby w Polsce obowiązywała zasada, kto silniejszy ten lepszy - powiedział w środę w Sochaczewie szef PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Sochaczewa pytany był, czy możliwa jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją "w związku z podobnymi wartościami patriotycznymi".

"Konfederacja to są dwie partie w jednej" - stwierdził szef PiS. Jak mówił, z jednej strony są narodowcy, którzy "w jakiejś tam mierze mają podobne wartości do naszych". Ale - zastrzegł Kaczyński - z drugiej strony w Konfederacji są zwolennicy Rosji. "My z nikim, kto jest po stronie rosyjskiej, nie będziemy zawierać sojuszów" - podkreślił.

"To są ludzie, którzy by chcieli, żeby w Polsce obowiązywało to, co się w naukach społecznych nazywa darwinizmem społecznym, czyli kto silniejszy ten lepszy. Żadnych rozwiązań prospołecznych, żadnych osłon społecznych" - powiedział. "Dlatego w żadnym wypadku na tego rozwiązania my nie możemy się godzić" - dodał.

"Chcemy Polski rynkowej (...), ale jednocześnie chcemy działać w ramach tej najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji" - zaznaczył.