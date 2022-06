Kaczyński: za granicą Polski toczy się wojna podobna do II wojny światowej

Mamy za granicą Polski normalną, regularną wojnę podobną do II wojny światowej - powiedział w sobotę w Toruniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy biernymi obserwatorami, narodem, który tylko w słowach pomaga, a będziemy w tej ryzykownej sprawie pomagać naprawdę - dodał.

W swoim przemówieniu wygłoszonym w sobotę w Toruniu prezes PiS podkreślił, że "mamy dzisiaj za granicą Polski normalną, regularną wojnę". "To jest wojna podobna do II wojny światowej" - oświadczył. Zaznaczył, że w tej sytuacji polskie władze podjęły decyzje o stworzeniu w Rzeszowie hubu, tj. ośrodka przerzutowego i transportowego, a także o przekazywaniu broni Ukrainie.

"Podjęliśmy decyzję o tym, że nie będziemy biernymi obserwatorami, ludźmi czy narodem, który tylko w słowach pomaga, a będziemy w tej najtrudniejszej, najbardziej ryzykownej sprawie pomagać naprawdę. I namawialiśmy do tego innych" - powiedział. "I to się udało" - dodał.

Zauważył, że czyniliśmy to wszystko z odwagą, ale i z rozwagą. "Ale nie cofnęliśmy się" - powiedział. "I przede wszystkim mieliśmy także i to, co było dla Europy i dla świata, a może i dla nas samych, ogromnym zaskoczeniem: przyjęliśmy 4,2 mln uchodźców (...) nie tworząc obozów dla uchodźców" - powiedział.

Przypomniał, że uciekający przed wojną Ukraińcy, w większości były to kobiety z dziećmi, zostali przyjęci w polskich domach lub w różnego rodzaju hotelach. "Udzieliliśmy im jako państwo, ale co bardzo ważne, także jako naród, jako społeczeństwo, ogromnej bezinteresownej pomocy" - zaznaczył. Ocenił, że jest to wspaniała rzecz nie tylko w wymiarze moralnym, ale także w wymiarze odnoszącym się do naszej sytuacji międzynarodowej.

"Pamiętajcie państwo, że Polsce i Polakom psuto opinię co najmniej od początku XVIII wieku" - powiedział. "Miało to miejsce permanentnie przez przynajmniej ostatnie trzy wieki i już kawałek czwartego, a ostatnio bardzo intensywnie próbowano nas na różne sposoby skompromitować" - stwierdził. "Myśmy i w tej sprawie podjęli przeciwdziałania, bo przecież te elity, które rządziły poprzednio się w to w gruncie rzeczy wpisywały. Potwierdzały tę diagnozę, że Polska to jakiś okropny ksenofobiczny kraj, który w gruncie rzeczy nie należy do wspólnoty europejskiej" - powiedział.

Prezes PiS poruszył też sprawę naszej granicy z Białorusią. "Zareagowaliśmy. I jako do niedawna przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów mogę opowiedzieć, że wszystkie decyzje, łącznie z decyzją z o budowaniu muru - tego, który miał zostać według Donalda Tuska niewybudowany, a który stoi - te wszystkie decyzje zapadły jeszcze zanim to się zaczęło" - powiedział Kaczyński.

Bo - jak dodał - "już mieliśmy sygnały, że to się zacznie". "I tylko jedna decyzja zapadła już wtedy, kiedy to trwało, to znaczy decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na niewielkim terytorium. Wszystko inne było już gotowe. Zostało zrealizowane" - zaznaczył prezes PiS.

Zwrócił uwagę, że atak na naszą granicę ze strony Białorusi cały czas trwa. "O tym się zapomina ze względu na wojnę, ale mimo wszystko ciągle te ataki są ponawiane, bo są po prostu elementami tego samego wielkiego planu Rosji zdestabilizowania Europy" - powiedział Kaczyński.