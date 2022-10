Kaczyński: zabezpieczymy prawnie bardziej transparentne niż dotychczas liczenie głosów wyborczych

Zabezpieczymy prawnie bardziej transparentne niż dotychczas liczenie głosów wyborczych; musimy zrobić wszystko, żeby móc obronić się przed możliwością doprowadzenia do awantur w dniu wyborów - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sieradzu (Łódzkie).

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Jeżeli tylko nasi przeciwnicy dojdą do wniosku, że jednak my możemy wygrać, bo często są to nieuleczalni optymiści, którzy uważają, że my nie możemy wygrać, ale zapewniam państwa, że możemy; otóż, jeżeli oni się w tym zorientują, to wtedy na pewno będzie próba zrobienia wielkiej awantury" - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania w Sieradzu (Łódzkie).

"My prawnie zabezpieczymy uczciwsze, bardziej transparentne niż dotychczas liczenie głosów" - zapowiedział zaznaczając, że z tym bywało różnie, szczególnie w wyborach samorządowych.

Prezes PiS podkreślił konieczność uważnego obserwowania przebiegu wyborów przez ochotników. "Tych osób potrzeba przynajmniej około 70 tys. I tutaj jest wielki apel: przyłączajmy się do tej inicjatywy" - mówił prezes PiS. Przyznał, że do wyborów jeszcze rok, ale już teraz trzeba zacząć to organizować.

Zaapelował także do działaczy PiS. "Także tutaj, tego rodzaju dywizja, a nie korpus, może nawet tylko brygada, ale powinna być zorganizowana" - powiedział. Wyjaśnił, że nie chodzi tylko o ludzi w komisjach, ale także biura kontroli wyborów, aby można było powiadomić z komisji o ewentualnych nadużyciach lub podejrzeniach nadużyć. Zaznaczył przy tym, że centralne biuro byłoby w stałym kontakcie z Państwową Komisją Wyborczą.

"Musimy to zrobić i musimy też zrobić wszystko, żeby móc obronić się przed możliwością doprowadzenia do wielu awantur w dniu wyborów, po to, żeby później stwierdzić, szczególnie wobec Unii Europejskiej, że te wybory jednak nie były prawidłowo przeprowadzone" - przekonywał Kaczyński.

"Pamiętajmy, że istnieje też i takie niebezpieczeństwo, bo ci, którzy dążą w tej chwili do władzy z Tuskiem na czele są bardzo zdeterminowani, bo, jak sądzę, uważają, że to jest ich ostatnia szansa. A może nawet boją się, że ich patroni, czy w istocie przełożeni spoza granicy, mogą ich surowo ukarać za to, że ich zawiodą i przegrają" - mówił.

"Pamiętajcie, determinacja tamtej strony jest bardzo duża, jest w niej bardzo dużo strachu, te wszystkie pogróżki, którymi się ciągle posługują też są wyrazem tego strachu. My się nie mamy czego bać, jesteśmy polskimi patriotami, wiemy, że warto być Polakiem i żeby Polska trwała, to my musimy wygrać" - dodał.