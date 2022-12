Kaczyński zauważa, że kwestia bezpieczeństwa militarnego stała się sprawą priorytetową

Kwestia bezpieczeństwa militarnego stała się sprawą priorytetową; nie chodzi wyłącznie o pomoc dla Ukrainy, ale by Rosjanie wiedzieli, że Polski nie ma sensu atakować – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polityk zaznaczył, że chodzi o odstraszenie, "abyśmy nie musieli toczyć wojny, ale byli do niej zdolni."

W ocenie Kaczyńskiego na zdolność do obrony wpływa także morale społeczeństwa.

- Odbudowujemy wspólnotę bycia narodem i wolę, aby się bronić i bronić Polski - dopowiadał.

W analizie tego, jak wygląda sytuacja na Ukrainie prezes PiS stwierdził, że Rosja wojnę przegrywa.

Kaczyński w Zielonej Górze. I słowa o braku sensu ataku na Polskę

Prezes Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Zielonej Góry, że obecna sytuacja międzynarodowa skłania do stwierdzenia, że wydatki na zbrojenia są "absolutną koniecznością".

Jak dodał, kluczem do realizacji tego celu jest zwiększenie liczebności armii i wyposażenie jej w nowoczesną broń. Podkreślił, że obecnie wiele zakupów broni musi być realizowana w innych krajach z powodu dokonywanego po 1989 r. ograniczania potencjału obronnego Polski. "Lepiej byłoby inaczej, ale dziś nie mamy wyjścia, bo jest absolutna potrzeba dokonywania takich zakupów" - zaznaczył lider PiS.

Za armią musi stać zmobilizowane, cywilne, odważne społeczeństwo

Jego zdaniem na zdolność do obrony wpływa także morale społeczeństwa i jego zdolność do prowadzenia obrony swojej suwerenności. Zauważył, że wiele środowisk dążyło do osłabiania polskiej wspólnoty narodowej. Podkreślił, że jego obóz polityczny odrzuca "pedagogikę wstydu" i odbudowuje postawy patriotyczne.

"Odbudowujemy wspólnotę bycia narodem i wolę, aby się bronić i bronić Polski. Bez tego żadna armia nie jest w stanie działać" - mówił Kaczyński. Podkreślił, że dzięki wysokiemu morale i poczuciu wspólnoty Ukraina jest w stanie bronić się przed znacznie potężniejszym przeciwnikiem i zapewnić sobie suwerenność.

Dodał, że gdyby Ukraina upadła po kilku miesiącach walki i była w całości okupowana przez Rosję to "dziś byłby to problem dyplomatyczny", ale nie byłby kluczowy dla sytuacji międzynarodowej.

Optyka prezesa Kaczyńskiego a wojna, którą toczą Rosjanie z Ukrainą

"Rosja dziś tę wojnę przegrywa, ale nie jest tak, że ją przegrała. To byłby nadmierny optymizm. Jest odporna na sankcję i izolację dyplomatyczną od zachodu" - mówił prezes PiS oceniając wydarzenia na Ukrainie. Dodał, że obecnie istnieje szansa na wyzwolenie przez Ukrainę ogromnej części swojego terytorium.

"To byłoby ogromne zwycięstwo Ukraińców, ale również Polski. Nie możemy jednak myśleć, że jeśli Rosja przegra to na wiele dziesięcioleci mamy spokój. To doświadczenie uczy, że w tym miejscu Europy trzeba stać z bronią u nogi. Nie możemy wracać do 1,5 procent PKB na zbrojenia. Musimy wydawać znacznie więcej. Tylko wtedy możemy uniknąć ciężkiego losu, który spotkał Ukrainę" - powiedział prezes PiS.