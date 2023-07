Kaczyński: żeby wygrać, cały obóz patriotyczny musi tak pracować, żeby można było to nazwać gryzieniem trawy

Musimy wygrać, a jeżeli mamy wygrać, to w tej chwili chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, cały obóz patriotyczny, zaczął tak pracować, żeby można było to nazwać gryzieniem trawy - powiedział w niedzielę wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński na zjeździe klubów "Gazety Polskiej".

"Musimy być silni, ale jeżeli mamy być silni, to musimy wygrać, a jeżeli mamy wygrać, to (…) w tej chwili chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, cały obóz patriotyczny, żeby on zaczął tak pracować, żeby można było to nazwać gryzieniem trawy. Musi być ogromny wysiłek i to wysiłek w czasie kampanii, w trakcie głosowania, żeby osłonić nas przed niebezpieczeństwem sfałszowania wyborów, albo niebezpieczeństwem zastraszania ludzi, którzy będą szli do wyborów, szczególnie w nowych punktach wyborczych, których będzie kilka tysięcy" - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

W jego ocenie opozycja jest zdeterminowana. "Oni naprawdę są zdeterminowani, bo wiedzą, że bój to jest ich ostatni, i że zrobią wszystko, żeby wygrać" - zapewnił.

"Wiedzą, że tam z Brukseli, z Berlina Weber (przewodniczący grupy EPL w Parlamencie Europejskim - PAP) mówi +Macie wygrać, bo my was osłaniamy nawet ogniowymi osłonami+" - dodał.

"Słyszeliście państwo te słowa, fatalnie się w Polsce kojarzą, że on takie rzeczy mówi, trochę się dziwię, bo wiem, jacy są Niemcy. Natomiast, jeżeli chodzi o tych, którzy ich reprezentują (…) gdyby mieli być wiarygodni, to by natychmiast musieli wystąpić z EPL, a w każdym razie zażądać zmiany przewodniczącego. Niczego takiego nie zrobili, a jestem przekonany, że im to nawet do głowy nie przyszło, bo jak to, na pana rękę podnieść?" - ironizował Jarosław Kaczyński.

Szef PiS poinformował, że zadanie, jakie sobie stawia ugrupowanie, to wejście przez Polskę do grupy krajów "biedniejszych" spośród bogatych państw UE, a później osiągnięcie - jak to określił - poziomu fińskiego. "A potem iść jeszcze dalej. Bo naprawdę mamy w sobie potencjał" - oznajmił.