Kalendarz rocznic 24–30 kwietnia

24 kwietnia

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

24 kwietnia

-----------

1784 - W Warszawie zmarł Franciszek Bohomolec, jezuita, pisarz, wydawca, działający w okresie Oświecenia.

1877 - Rosja wypowiedziała wojnę Imperium Osmańskiemu; w walkach przeciwko Rosjanom brał udział Legion Polski; w jego skład weszli polscy emigranci; jeden z jego oddziałów walczył w bitwie koło Kizlaru w Bułgarii.

1914 - W Łodzi urodził się Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski, emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, który przekazał przywódcom państw alianckich informacje o zagładzie Żydów; po zakończeniu wojny pozostał na emigracji; historyk, prof. Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie; autor książki "Tajne państwo".

1917 - W Viipuri w Finlandii (obecnie Wyborg w Rosji) powstał Legion Polski, formacja wojskowa złożona z ochotników z armii rosyjskiej; legion podejmował walkę z bolszewikami, w maju 1918 r. powrócił na ziemie polskie.

1920 - Rząd RP zawarł konwencję wojskową z Semenem Petlurą, przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej, dotyczący wspólnej walki przeciwko Armii Czerwonej.

1927 - Rozgłośnia poznańska Polskiego Radia nadała pierwszą audycję.

1938 - W Łomiankach urodziła się Zofia Nasierowska, fotografka, specjalizująca się w fotografii portretowej.

1942 - W Poznaniu gestapo rozpoczęło aresztowania wśród członków konspiracyjnego Związku Odwetu - dywersyjno-bojowego pionu ZWZ-AK; w ciągu następnych dni Niemcy uwięzili kierującego grupą dr. Franciszka Witaszka oraz około 100 członków podziemnej organizacji.

1945 - W Puławach oddział partyzancki Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" pod dowództwem mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika" rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego; uwolniono wówczas 107 więźniów.

1947 - Prezydium Rady Ministrów przyjęło uchwałę o rozpoczęciu Operacji "Wisła", której celem było wysiedlenie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski i przesiedlenie jej na Ziemie Zachodnie i Północne.

1950 - W Kaliszu urodził się Jerzy Kryszak, aktor, satyryk, artysta kabaretowy.

1952 - Dekret Rady Ministrów o zniesieniu fundacji; majątek fundacji przejęło państwo.

1953 - Najwyższy Sąd Wojskowy skazał na karę śmierci mjr. Benno Zerbsta, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, oskarżonego przez władze komunistyczne o próbę obalenia przemocą ustroju i działalność szpiegowską na rzecz zachodnich mocarstw; wyrok wykonano 21 sierpnia 1953 r.

1957 - W Poznaniu urodziła się Hanna Banaszak, wokalistka jazzowa, piosenkarka, znana m.in. z piosenek "Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia", "Pogoda ducha", "Samba przed rozstaniem" i "Żegnaj kotku".

1962 - W Warszawie zmarł Tadeusz Piotr Potworowski, malarz kolorysta, członek Komitetu Paryskiego, scenograf.

1982 - Stan wojenny: W Warszawie powstał Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Samoobrony Społecznej NSZZ "Solidarność".

1988 - Strajk pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bydgoszczy - początek wiosennej fali społecznych protestów.

1994 - Podczas kongresu zjednoczeniowego nastąpiło połączenie Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego; na czele nowego ugrupowania - Unii Wolności - stanął Tadeusz Mazowiecki, jego wiceprzewodniczącym został Donald Tusk.

2005 - Telewizja Polska uruchomiła swój pierwszy kanał tematyczny TVP Kultura.

2009 - Premiera filmu "Tatarak" w reżyserii Andrzeja Wajdy.

2009 - Sejm przyjął ustawę o budowie gazoportu w Świnoujściu.

2010 - W Warszawie zmarł Wojciech Siemion, aktor, reżyser, założyciel i dyrektor teatru "Stara Prochownia"; wystąpił m.in. w filmach "Zezowate szczęście", "Skąpani w ogniu", "Barwy walki", "Salto", "Kierunek Berlin", "Ziemia obiecana", "Kolejność uczuć", "Przedwiośnie", "Ubu król", a także w serialach "Czterej pancerni i pies", "Wojna domowa" i "Alternatywy 4".

2014 - We Wrocławiu zmarł Tadeusz Różewicz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych, prozaik, dramaturg, eseista; autor m.in. zbiorów wierszy "Niepokój", "Pięć poematów", "Czas który idzie", "Wiersze i obrazy", "Równina", a także "Płaskorzeźba", "Zawsze fragment. Recycling", "Historię pięciu wierszy", "Nożyk profesora", "Matka odchodzi" oraz dramatów "Kartoteka", "Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja", "Białe małżeństwo", "Stara kobieta wysiaduje", "Odejście głodomora", "Pułapka", "Do piachu".

2015 - W Warszawie zmarł Władysław Bartoszewski, pisarz, historyk, więzień KL Auschwitz, pracownik BIP KG AK, działacz Rady Pomocy Żydom "Żegota", uczestnik Powstania Warszawskiego; po wojnie więziony przez władze komunistyczne; w niepodległej Polsce minister spraw zagranicznych, orędownik dialogu polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego.

2015 - Sejm przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja, jednocześnie znosząc ustanowione przez reżim komunistyczny na wzór sowiecki Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja.

25 kwietnia

-----------

1333 - W katedrze na Wawelu odbyła się koronacja królewska Kazimierza III Wielkiego.

1794 - W Wilnie jako zdrajca powieszony został Szymon Kossakowski, generał, hetman wielki litewski od 1793 r.; stronnik Rosji, organizator konfederacji targowickiej na Litwie.

1809 - Wojna polsko-austriacka: oddziały armii Księstwa Warszawskiego odniosły zwycięstwo w bitwie pod Radzyminem.

1920 - Wojna polsko-bolszewicka: Początek ofensywy wojsk polskich na wschodzie - tzw. wyprawy kijowskiej.

1921 - W Bochni urodziła się Halina Kwiatkowska, aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, artystka krakowskich teatrów - Teatru Dramatycznego i Starego Teatru.

1926 - W Warszawie urodził się Tadeusz Janczar, aktor, w czasie II wojny światowej członek Szarych Szeregów, żołnierz AK, a następnie 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki; wystąpił m.in. w filmach "Piątka z ulicy Barskiej", "Pokolenie", "Kanał", "Eroica", "Pożegnania", "Chłopi", "Hubal", a także w serialu "Dom".

1937 - W Grabównie zmarł Michał Drzymała, chłop z poznańskiego, który w latach 1904-1909 prowadził z władzami pruskimi spór o pozwolenie na budowę domu.

1938 - W Gołotczyźnie koło Ciechanowa zmarł Aleksander Świętochowski, pisarz, publicysta, filozof i historyk, główny ideolog polskiego pozytywizmu.

1942 - W Warszawie urodziła się Ewa Wiśniewska, aktorka, przez wiele lat związana z warszawskim Teatrem Ateneum, obecnie w zespole Teatru Narodowego; wystąpiła w filmach "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz", "Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy", "Paciorki jednego różańca", "Dolina Issy", "Cudzoziemka", "Ogniem i mieczem", "Stara baśń. Kiedy Słońce było bogiem", a także w serialu "Doktor Ewa".

1943 - W nocy z 25 na 26 kwietnia Związek Sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie, zarzucając mu w sprawie Katynia antysowiecką kampanię prowadzoną wspólnie z III Rzeszą.

1945 - Początek pierwszej konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco. ONZ rozpoczęła działalność 24 października 1945 r.

1946 - W Heilbronn w Niemczech urodził się Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, pedagog; występował m.in. w warszawskim Teatrze Ateneum, od 1980 r. we Francji; w 1993 r. otrzymał angaż - jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego - do Comedie-Francaise; od 2011 r. dyrektor naczelny Teatru Polskiego w Warszawie; wystąpił m.in. filmach "Ziemia obiecana", "Bez znieczulenia", "Dyrygent", "Człowiek z żelaza", "Pan Tadeusz", "Ogniem i mieczem", "Prymas. Trzy lata z tysiąca", "Zemsta", "Różyczka".

1947 - Powołana została Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa".

1949 - W Moskwie rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG); w jej skład obok Związku Sowieckiego weszły Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia i Węgry.

1957 - W Warszawie rozpoczął obrady I Zjazd Związku Młodzieży Socjalistycznej, organizacji młodzieżowej będącej "kuźnią kadr" PZPR, podporządkowanej jej ideologicznie i politycznie.

1962 - Premiera filmu "Jutro premiera" w reżyserii Janusza Morgensterna.

1997 - Sejm uchwalił ustawę o Polskiej Akademii Nauk.

1998 - Wszedł w życie Konkordat między Polską a Stolicą Apostolską.

2022 - W Warszawie zmarł Zygmunt Głuszek, najmłodszy instruktor Szarych Szeregów, powstaniec warszawski, wsławił się przepłynięciem Wisły z meldunkami dla oddziałów Armii Krajowej na Pradze, wieloletni dziennikarz "Przeglądu Sportowego", redaktor naczelny miesięcznika "Lekkoatletyka".

26 kwietnia

-----------

1794 - Ukazało się pierwsze wydanie "Gazety Wolnej Warszawskiej", oficjalnego organu władz Powstania Kościuszkowskiego.

1809 - Wojna polsko-austriacka: zwycięstwo wojsk Księstwa Warszawskiego w bitwie pod Grochowem.

1860 - W Wilamowicach urodził się Józef Bilczewski, arcybiskup metropolita lwowski, teolog, profesor i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; kanonizowany w 2005 r.

1867 - W siedzibie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego odbył się pierwszy pokaz obrazu "Alchemik Sędziwój" autorstwa Jana Matejki.

1871 - W Warszawie urodził się Feliks Perl, działacz socjalistyczny, publicysta; współtwórca i jeden z głównych teoretyków PPS; więzień carski, członek PPS-Frakcji Rewolucyjnej; redaktor naczelny "Robotnika" (1915-1927).

1882 - W Warszawie urodził się Stanisław Car, polityk obozu piłsudczykowskiego, prawnik, jeden z głównych twórców Konstytucji kwietniowej.

1883 - W Warszawie zmarł Napoleon Orda, malarz, muzyk; więzień carski, uczestnik Powstania Listopadowego; autor licznych akwareli i rysunków przedstawiających zabytki z terenów obecnej Białorusi, Ukrainy, Litwy i Polski.

1886 - Uchwała sejmu pruskiego o powołaniu Komisji Kolonizacyjnej w celu wykupu własności ziemskiej z rąk Polaków.

1902 - W Warszawie urodził się Władysław Daniłowski, pianista, śpiewak, kompozytor, współzałożyciel i kierownik Chóru Dana.

1920 - Wyprawa kijowska: Wojska polskie zajęły Żytomierz i Berdyczów.

1921 - W Radomsku urodził się Zbigniew Dłubak, teoretyk sztuki, malarz i fotograf; więzień niemieckich obozów Auschwitz i Mauthausen, gdzie organizował pokazy artystyczne.

1923 - W Suchej Beskidzkiej urodził się Andrzej Szczepkowski, aktor, reżyser teatralny, pedagog.

1937 - W Warszawie urodził się Jan Pietrzak, aktor, satyryk, kierownik artystyczny warszawskich kabaretów "Hybrydy" i "Pod Egidą".

1942 - W Warszawie urodziła się Jadwiga Staniszkis, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Nauk;. w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. członek Komisji Ekspertów MKS; autorka wielu książek m.in. "Polska. Samoograniczająca się rewolucja", "Ontologia socjalizmu", "Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości", "Postkomunizm: próba opisu".

1943 - W nocy z 26 na 27 kwietnia z KL Auschwitz uciekł Witold Pilecki, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, oficer KG AK; w 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie; uczestnik Powstania Warszawskiego; od 1945 r. w 2. Korpusie Polskim we Włoszech; po powrocie do Polski aresztowany przez władze komunistyczne, po brutalnym śledztwie skazany na śmierć i stracony.

1943 - Powstanie w warszawskim getcie: na ulicach Warszawy pojawiły się obwieszczenia okupacyjnych władz niemieckich, przypominające o karze śmierci za pomoc Żydom.

1944 - Prezydent RP Władysław Raczkiewicz mianował Delegata Rządu na Kraj Jana S. Jankowskiego wicepremierem i podpisał dekret o tymczasowej organizacji władz na obszarze Rzeczypospolitej.

1944 - Żołnierze oddziału "Pegaz" Kedywu Komendy Głównej AK zastrzelili w Warszawie na ul. Chocimskiej Erwina Groessera - pułkownika niemieckiej policji.

1950 - 1 Maja ustanowiono świętem państwowym.

1950 - Rozpoczęto budowę zakładów metalurgicznych "Nowa Huta".

1950 - W Gdańsku urodził się Piotr Szulkin, reżyser, scenarzysta, autor filmów "Golem", "Wojna światów - następne stulecie", "O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji", "Ga, ga. Chwała bohaterom" i "Ubu Król".

1952 - W Warszawie urodziła się Ewa Podleś, śpiewaczka.

1955 - W Jenisejsku urodził się Tadeusz Słobodzianek, dramatopisarz, reżyser, krytyk teatralny; współzałożyciel Towarzystwa Wierszalin-Teatr; autor m.in. dramatów "Car Mikołaj", "Turlajgroszek", "Prorok Ilja", "Merlin. Inna historia", "Sen pluskwy" i "Nasza klasa"; od 2012 r. dyrektor warszawskiego Teatru Dramatycznego.

1959 - W Żorach urodził się Stanisław Sojka, wokalista i kompozytor jazzowy, pianista, poeta.

1971 - W Nowym Dworze Mazowieckim urodziła się Elżbieta Urbańczyk-Baumann, kajakarka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, 43-krotna mistrzyni Polski.

1985 - W Warszawie przywódcy partii komunistycznych Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i Związku Sowieckiego podpisali protokół przedłużający istnienie Układu Warszawskiego na kolejne 20 lat.

1986 - Wybuch w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie; była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej.

1988 - Strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie; poza postulatami płacowymi protestujący żądali ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych działaczy Solidarności.

1994 - Prezydent Lech Wałęsa podpisał w czasie wizyty na Litwie traktat polsko-litewski "O przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy".

1996 - Premiera filmu "Szabla od komendanta" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.

2001 - W Winnipeg zmarł Michał Maciejowski, pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, as myśliwski, autor około 10 zestrzeleń niemieckich samolotów w latach 1940-1943.

27 kwietnia

-----------

1468 - W Krakowie urodził się Fryderyk Jagiellończyk, biskup krakowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski.

1584 - W Wilnie zmarł Mikołaj Radziwiłł nazywany Rudym, wojewoda wileński, kanclerz wielki litewski; hetman wielki litewski, uczestnik wojny o Inflanty w 1564 r. - pokonał wojska moskiewskie nad Ułą i pod Orszą, a także wojen z Moskwą w czasach króla Stefana Batorego; propagator kalwinizmu.

1792 - W Petersburgu przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego, pod hasłem obrony zagrożonej wolności, zawiązali konfederację przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 Maja; przywódcy konfederacji uzgodnili z Katarzyną II, że po dotarciu do Polski, przy ochronie Rosjan, ogłoszą jej akt w Targowicy; dokument miał zostać wydany pod nieprawdziwą datą - 14 maja.

1794 - Insurekcja Kościuszkowska: wojska litewskie odniosły zwycięstwo nad oddziałami rosyjskimi w bitwie pod Niemenczynem koło Wilna.

1896 - W Limanowej urodził się Zygmunt Berling, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; w latach 1939-1941 przebywał w niewoli sowieckiej; współpracował z NKWD; dowódca 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki (1943), następnie dowódca 1. Armii WP (1944).

1900 - W Stryju urodził się Zygmunt Wojciechowski, historyk, prawnik, w latach 30. związany z Obozem Wielkiej Polski; w 1945 r. założyciel i dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

1905 - W Stryju urodził się Julian Stryjkowski, właściwie Pesach Stark, pisarz, dramaturg, autor m.in. powieści "Sen Azrila", "Głosy w ciemności" i "Austeria".

1919 - Oficjalne uznanie państwa polskiego przez Stolicę Apostolską.

1931 - W Poznaniu urodził Krzysztof Komeda, właściwie Krzysztof Trzciński, jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów i pianistów jazzowych, twórca muzyki m.in. do filmów "Niewinni czarodzieje" i "Dziecko Rosemary".

1939 - W Rabie Wyżnej urodził się kardynał Stanisław Dziwisz; doktor teologii, od 1967 do 1978 r. kapelan ks. kardynała Karola Wojtyły; w latach 1978-2005 pełnił funkcję osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II; metropolita krakowski w latach 2005-2016.

1940 - Na rozkaz dowódcy SS Heinricha Himmlera na terenie byłych polskich koszar artyleryjskich w Oświęcimiu rozpoczęto budowę KL Auschwitz.

1943 - W Warszawie urodził się Ryszard Bugajski, reżyser, scenarzysta, pisarz; twórca filmów "Przesłuchanie", "Generał Nil" i "Układ zamknięty", a także spektakli telewizyjnych "Miś Kolabo" i "Śmierć rotmistrza Pileckiego".

1947 - W Poznaniu rozpoczęły się pierwsze po zakończeniu II wojny światowej Międzynarodowe Targi.

1954 - W Poznaniu urodził się Leszek Wójtowicz, poeta, pieśniarz, kompozytor.

1954 - Premiera filmu "Celuloza" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

1956 - Sejm PRL uchwalił ustawę o amnestii, na mocy której więzienia opuściło ponad 35 tys. osób, głównie więźniów skazanych przez komunistyczne władze za działalność niepodległościową.

1960 - W Nowej Hucie doszło do starć milicji z mieszkańcami, którzy protestowali przeciwko usunięciu krzyża z miejsca, gdzie miał stanąć kościół; zatrzymano około 500 osób.

1971 - We Wrocławiu urodziła się Małgorzata Kożuchowska, aktorka, od 2005 r. w zespole Teatru Narodowego w Warszawie; wystąpiła m.in. w filmach "Killer" i "Komornik", znana również z seriali "M jak Miłość" i "Rodzinka.pl".

1972 - Sejm uchwalił Kartę Praw i Obowiązków Nauczyciela.

1977 - Pierwszy numer "Opinii", pisma Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

1989 - W Warszawie zmarł Leopold Buczkowski, pisarz, malarz, grafik.

1997 - W Krakowie zmarł Piotr Skrzynecki, założyciel kabaretu Piwnica pod Baranami, jego wieloletni konferansjer i lider.

2005 - Prezes IPN Leon Kieres ujawnił, że osobą, która w latach osiemdziesiątych donosiła wywiadowi PRL o sprawach dotyczących papieża Jana Pawła II i jego bezpośredniego otoczenia jest o. Konrad Stanisław Hejmo, posługujący się pseudonimami "Hejnał" i "Dominik".

2007 - Premiera filmu "Parę osób, mały czas" w reżyserii Andrzeja Barańskiego.

2014 - W Rzymie papież Franciszek ogłosił świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II; w mszy kanonizacyjnej uczestniczyło ok. 800 tys. wiernych.

28 kwietnia

-----------

1512 - W bitwie pod Wiśniowcem wojska polsko-litewskie, dowodzone przez hetmanów Mikołaja Kamienieckiego i Konstantego Ostrogskiego, pokonały Tatarów.

1520 - Król Zygmunt Stary wydał w Toruniu ordynację obrony kresów, która dotyczyła rozmieszczenia oddziałów obrony potocznej, broniących południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej, zwłaszcza przed najazdami tatarskimi.

1848 - Powstanie poznańskie: w bitwie pod Grodziskiem Wielkopolskim polscy kosynierzy przegrali bitwę z Prusakami; w tym samym dniu po walce dwudziestu mieszkańców miasta zostało zamordowanych przez pruskich żołnierzy.

1865 - W Romanówce niedaleko Brodów urodził się Piotr Bieńkowski, archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizator pierwszej w Polsce katedry archeologii klasycznej.

1877 - We Florencji zmarł Antonio Corazzi, architekt, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego klasycyzmu; działając w Warszawie zaprojektował i zrealizował m.in. Pałac Staszica, Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz budynek Teatru Wielkiego.

1899 - W Radomiu urodził się Stanisław Lorentz, historyk sztuki, muzeolog, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie (1935-1982).

1904 - W Krakowie urodził się Jan Sztaudynger, poeta, fraszkopisarz, satyryk, tłumacz literatury niemieckiej oraz redaktor pism poświęconych lalkarstwu.

1908 - W Svitavach na Morawach urodził się Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec; podczas II wojny światowej uratował przed zagładą ponad tysiąc pracujących u niego Żydów; po wojnie otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata; jego grób znajduje się na górze Syjon w Jerozolimie.

1924 - W Warszawie otwarto Bank Polski SA, który rozpoczął emisję nowej waluty - złotego polskiego.

1928 - W Warszawie urodziła się Mirosława Dubrawska, aktorka.

1932 - W Poznaniu urodziła się Wanda Warska, piosenkarka, wokalistka jazzowa.

1934 - W Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia nowego cywilnego lotniska na Okęciu; wcześniej samoloty lądowały na aerodromie na Polach Mokotowskich.

1936 - Premiera filmu "Za grzechy" ("Ał chet") w reżyserii Aleksandra Martena.

1939 - W przemówieniu wygłoszonym w Reichstagu Adolf Hitler wypowiedział polsko-niemiecką deklarację o nieagresji z 1934 r. oraz brytyjsko-niemiecki układ o ograniczeniu zbrojeń morskich z 1935 r.

1943 - Do Katynia na zaproszenie władz niemieckich przybyła grupa międzynarodowych ekspertów medycyny sądowej i kryminologii, pod przewodnictwem dr Ferenca Orsosa.

1943 - Ogłoszona została informacja o tworzeniu Dywizji SS-Galizien; zgłosiły się do niej tysiące ukraińskich ochotników. Jednostka ta uczestniczyła w masakrach polskiej ludności. 28 lutego 1944 r., złożony z ukraińskich ochotników do dywizji SS Galizien 4 pułk policji SS, dokonał pacyfikacji Huty Pieniackiej niedaleko Lwowa, mordując 850-900 osób.

1946 - Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ustawę o obywatelstwie państwa polskiego oraz narodowości polskiej ludności mieszkającej na Ziemiach Odzyskanych. Ustawa przyznawała polskie obywatelstwo wszystkim Polakom zamieszkującym ten obszar przed 1 stycznia 1945 r.

1947 - Grupa Operacyjna "Wisła" rozpoczęła wysiedlanie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski; w ciągu trzech miesięcy na tzw. Ziemie Zachodnie i Północne przymusowo przesiedlono ponad 140 tys. Ukraińców.

1951 - Prezydium Rządu powołało Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

1952 - Najwyższy Sąd Wojskowy wydał wyrok w tzw. sprawie kierownictwa konspiracji wojskowej; oskarżonymi byli płk Franciszek Skibiński oraz czterej inni oficerowie; wszyscy oni w wyniku brutalnych metod śledztwa "przyznali się do winy" i skazani zostali na karę śmierci.

1955 - W Nowym Jorku zmarł Stanisław Sielański, aktor, artysta kabaretowy; wystąpił m.in. w filmach "Manewry miłosne", "Pan Twardowski", "Dorożkarz nr 13", "Książątko", "Trójka hultajska", "Królowa przedmieścia" i "Szczęśliwa trzynastka".

1956 - Komunikat o uchyleniu przez Najwyższy Sąd Wojskowy wyroków w tzw. procesie generałów; skazani zostali zrehabilitowani.

1976 - Na zjeździe w Warszawie ZMS i ZSMW powołały "wspólną organizację młodzieży pracującej" - Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).

1976 - Premiera filmu "W środku lata" w reżyserii Feliksa Falka.

1983 - W Warszawie zmarł płk Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, komendant Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

1989 - Pierwsza audycja Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Polskim Radiu.

1995 - W Bonn minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej wygłosił przemówienie na uroczystym posiedzeniu obu izb parlamentu RFN.

2010 - W Skolimowie zmarła Stefania Grodzieńska, pisarka, aktorka estradowa, tancerka, satyryk.

2019 - W Warszawie zmarł Karol Modzelewski, historyk mediewista, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego.

29 kwietnia

-----------

1648 - Powstanie Chmielnickiego: Początek bitwy nad Żółtymi Wodami, w której armia kozacko-tatarska pokonała wojska polskie dowodzone przez Stefana Potockiego.

1775 - W Budlewie w okolicach Bielska Podlaskiego urodził się Jakub Falkowski, pijar, pedagog, założyciel i rektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

1832 - W Paryżu założono Towarzystwo Literackie Polskie, w późniejszym okresie znane jako Towarzystwo Historyczno-Literackie; prezesem Towarzystwa został książę Adam Jerzy Czartoryski.

1848 - Powstanie poznańskie: Pruski gen. Friedrich von Colomb, nie czekając na polityczne rozwiązania, zaatakował polski obóz w Książu, który zdobył po zaciętym boju; w walce z przeważającymi siłami pruskimi poległo kilkuset powstańców, razem z dowódcą mjr. Florianem Dąbrowskim.

1863 - W Loosdorf w Austrii urodziła się Halka Ledóchowska, misjonarka, klawerianka, pisarka; założycielka Sodalicji św. Piotra Klawera; beatyfikowana w 1975 r.

1864 - W Słucku urodził się Witold Jodko-Narkiewicz, działacz socjalistyczny, współzałożyciel i członek władz PPS; jeden z założycieli Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (1912).

1865 - Na Podlasiu władze carskie aresztowały księdza Stanisława Brzóskę, generała i naczelnego kapelana Powstania Styczniowego.

1900 - W Łodzi zmarł Izrael Poznański, przemysłowiec, właściciel warsztatów tkackich w Łodzi; nazywany ostatnim, po Ludwiku Geyerze i Karolu Scheiblerze, łódzkim "królem bawełny".

1919 - Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą 3 maja świętem narodowym.

1923 - Z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Sikorskiego odbyło się w Gdyni uroczyste otwarcie "Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków".

1927 - W Hajdukach Wielkich, obecnie dzielnica Chorzowa, urodził się Gerard Cieślik, piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski, zawodnik Ruchu Chorzów.

1929 - W Warszawie urodził się Waldemar Kazanecki, kompozytor, pianista; autor muzyki do kilkuset filmów, m.in. "Hrabiny Cosel", "Nocy i dni" oraz serialu telewizyjnego "Czarne chmury".

1933 - Sąd Okręgowy w Krakowie skazał na osiem lat więzienia Ritę Gorgonową, guwernantkę, pracującą u znanego lwowskiego architekta Stanisława Zaremby, oskarżoną o zamordowanie jego 17-letniej córki Lusi; sprawa Rity Gorgonowej była jednym z najsłynniejszych procesów sądowych II RP.

1942 - Podczas lotu bojowego nad kanałem La Manche zginął mjr Marian Pisarek, pilot, as myśliwski, dowódca 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego.

1943 - Z więzienia na Pawiaku wywieziono do KL Auschwitz 107 kobiet i 420 mężczyzn, wśród nich m.in. Tadeusza Borowskiego, poetę, prozaika.

1946 - W Szczecinku urodził się Aleksander Wolszczan, astronom, badacz pulsarów - gwiazd neutronowych, odkrywca pierwszych planet spoza Układu Słonecznego.

1947 - W Warszawie urodziła się Stanisława Celińska, aktorka, wystąpiła m.in. w filmach "Krajobraz po bitwie", "Nie ma róży bez ognia", "Noce i dnie", "Panny z Wilka", "Pieniądze to nie wszystko", a także w serialach "Alternatywy 4", "Bulionerzy" i "Mamuśki".

1948 - Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku skazał na karę śmierci Alberta Forstera, nazistowskiego zbrodniarza, pełniącego w latach 1939-1945 funkcję namiestnika prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie; wyrok przez powieszenie wykonano w 1952 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie.

1952 - Premiera filmu "Gromada" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

1953 - W Koninie urodził się Jan Andrzej Paweł Kaczmarek, kompozytor, autor muzyki do ponad pięćdziesięciu filmów, laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel".

1955 - Powstało Centralne Archiwum Filmowe; przemianowane w 1970 r. na Filmotekę Polską, w 1987 r. na Filmotekę Narodową.

1970 - W Krakowie urodził się Paweł Deląg, aktor, wystąpił m.in. w filmach "Szamanka", "Ciemna strona Wenus" i "Quo vadis".

1970 - W Wiedniu w finałowym meczu Pucharu Zdobywców Pucharów Górnik Zabrze przegrał z Manchesterem City 1:2.

1975 - W Warszawie urodził się Mateusz Kusznierewicz, żeglarz, mistrz olimpijski z Atlanty (1996) i brązowy medalista igrzysk w Atenach (2004); wielokrotny mistrz świata i Europy.

1978 - W Gdańsku powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, głównym działaczami WZZ byli Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Krzysztof Wyszkowski i Bogdan Borusewicz.

1984 - W Krakowie zmarł prof. Karol Estreicher, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1985 - Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

1989 - W Stoczni Gdańskiej z Lechem Wałęsą spotkali się kandydaci na posłów i senatorów z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

1996 - Premiera filmu "Cwał" w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.

2010 - W Warszawie zmarł Ryszard Matuszewski, historyk literatury, krytyk literacki, eseista, tłumacz, autor podręczników.

2011 - W Warszawie zmarł Waldemar Baszanowski, dwukrotny mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów - w Tokio (1964) i Meksyku (1968), pięciokrotny mistrz świata i sześciokrotny mistrz Europy.

2012 - W Warszawie zmarł Wiesław Chrzanowski, prawnik, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego; w 1948 r. aresztowany przez władze komunistyczne za próbę "obalenia siłą ustroju Polski Ludowej", skazany na osiem lat więzienia; w latach 1989-1994 przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego; minister sprawiedliwości (1991), marszałek Sejmu (1991-1993), senator (1997-2001).

2016 - W Warszawie zmarł Wojciech Zagórski - aktor teatralny i filmowy, zagrał w wielu filmach i serialach takich jak "Janosik", 'Chłopi", "Ballada o Januszku", "Konopielka", "Brunet wieczorową porą", "Pułkownik Kwiatkowski".

2021 - W Warszawie zmarł dyrygent Kazimierz Kord, wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie, znany z kierowania wieloma orkiestrami symfonicznymi na całym świecie.

30 kwietnia

-----------

1310 - Urodził się Kazimierz III Wielki, król Polski w latach 1333-1370.

1632 - W Warszawie zmarł Zygmunt III Waza, król Polski w latach 1587-1632.

1833 - W Adamarynie na Białorusi urodził się Benedykt Dybowski, lekarz, zoolog, badacz Syberii, działacz niepodległościowy; za udział w Powstaniu Styczniowym skazany przez władze carskie na zesłanie.

1848 - Powstanie poznańskie: oddziały Ludwika Mierosławskiego pokonały oddziały pruskie w bitwie pod Miłosławiem.

1861 - W Nowosiółkach na Białorusi urodził się Marian Zdziechowski, slawista, filozof kultury, krytyk literacki i publicysta, profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.

1911 - We Florencji zmarł Stanisław Brzozowski, filozof, publicysta, pisarz, krytyk literacki i teatralny; autor "Legendy Młodej Polski" i "Płomieni".

1929 - W Warszawie urodził się Zygmunt Kubiak, autor "Mitologii Greków i Rzymian", eseista, znawca kultury antycznej.

1940 - Getto łódzkie zostało całkowicie przez Niemców odizolowanie od reszty miasta; na obszarze 4 km kw. zamknięto ponad 160 tys. ludzi.

1940 - Pod Anielinem w walce z Niemcami poległ mjr Henryk Dobrzański "Hubal"; żołnierz Legionów Polskich, kawalerzysta, olimpijczyk, w czasie II wojny światowej dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.

1942 - W ramach akcji dezinformacyjnej Polskiego Państwa Podziemnego o kryptonimie "N" do ponad 200 zakładów pracy pod zarządem niemieckim w Generalnym Gubernatorstwie wysłano fałszywe zarządzenie nakazujące udzielenie 1 maja dnia wolnego wszystkim pracownikom, z obowiązkiem wypłaty pracownikom pełnego wynagrodzenia.

1943 - Raport w sprawie Zbrodni Katyńskiej amerykańskiego płk. Henry'ego Szymanskiego.

1945 - W Berlinie popełnił samobójstwo Adolf Hitler, przywódca III Rzeszy Niemieckiej, zbrodniarz, odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi, zamordowanych przez totalitarny nazistowsko-niemiecki reżim.

1945 - 1 Dywizja Piechoty 1 Armii WP rozpoczęła udział w szturmie Berlina.

1946 - Do Krakowa powrócił razem z wieloma innymi dziełami sztuki zrabowanymi przez Niemców w czasie II wojny światowej Ołtarz Mariacki Wita Stwosza.

1947 - Do portu w Gdyni przypłynął z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od zakończenia wojny MS Batory.

1947 - W Zakładach Mechanicznych "Ursus" wyprodukowano pierwszy po wojnie ciągnik.

1950 - W Rawiczu w komunistycznym więzieniu zmarł lub został zamordowany Kazimierz Pużak, wieloletni członek władz PPS, carski więzień; poseł na Sejm (1919-1935); podczas II wojny światowej jeden z przywódców PPS-WRN, komendant Gwardii Ludowej WRN; przewodniczący Rady Jedności Narodowej (1944-1945); oskarżony i skazany w moskiewskim procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

1956 - Otwarto Warszawski Ośrodek Telewizyjny i stację nadawczą na Pałacu Kultury i Nauki. Tego samego dnia Telewizja Polska rozpoczęła emisję swego pierwszego programu informacyjnego "Wiadomości Dnia", zastąpionego w 1958 r. przez "Dziennik Telewizyjny".

1971 - Premiera filmu "Hydrozagadka" w reżyserii Andrzeja Kondratiuka.

1981 - Wprowadzono reglamentację masła, mąki pszennej, kaszy, płatków zbożowych i ryżu.

1982 - Premiera filmu "Jan Serce" w reżyserii Radosława Piwowarskiego.

1985 - Decyzja Rady Ministrów o przekazaniu OPZZ majątku "byłych związków zawodowych" NSZZ "Solidarność" i CRZZ.

1995 - W Warszawie zmarła Jadwiga Kuryluk, aktorka, żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

2000 - W Rzymie odbyły się uroczystości kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej.

2010 - W Oddziale Informatyki PKP wyłączono ostatni działający w Polsce komputer Odra 1305.

2014 - W Warszawie zmarł Mieczysław Wilczek - minister przemysłu PRL w latach 1988-1989 w rządzie Mieczysława Rakowskiego; autor ustawy o działalności gospodarczej.

2016 - Podczas zawodów motoparalotniowych w Płocku zginął były wicemistrz świata Piotr Krupa.

2020 - W Londynie zmarł płk Mieczysław Stachiewicz, uczestnik II wojny światowej, działacz polonijny, honorowy prezes Instytutu Piłsudskiego w Londynie, kawaler Orderu Orła Białego. W kwietniu 1942 r. został przydzielony do 301. Dywizjonu Bombowego "Ziemi Pomorskiej". Do listopada 1942 r. uczestniczył w 33 lotach bojowych w ramach nalotów bombowych na Niemcy i Włochy. Opublikował dwa tomy pamiętników: "Wspomnienia wojenne" oraz "Moje pierwsze dziewięćdziesiąt lat: wspomnienia".