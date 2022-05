Kaleta: cieszę się, że Kancelaria Prezydenta i PiS zrozumiały istotę naszych zastrzeżeń

Cieszę się, że Kancelaria Prezydenta i PiS zrozumiały istotę naszych zastrzeżeń do nowelizacji przepisów o SN; jako koalicja Zjednoczonej Prawicy jesteśmy odpowiedzialni za nasze państwo - powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Sejm przeprowadził w środę po południu drugie czytanie projektu nowelizacji przepisów o Sądzie Najwyższym. Inicjatorem projektu, uznanego za wiodący, jest prezydent Andrzej Duda. Uchwalenie zmian planowane jest jeszcze na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

"Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Solidarna Polska, wskazywaliśmy na istotne zastrzeżenia, które znalazły się w pierwotnej wersji projektu, zastrzeżenia o charakterze ustrojowym i w zakresie sprawności rozpatrywania spraw przez sądy" - przypomniał wiceminister Kaleta podczas sejmowej debaty, odpowiadając na pytania posłów i krytykę opozycji.

Jak dodał, "na szczęście jako koalicja Zjednoczonej Prawicy jesteśmy odpowiedzialni za nasze państwo". "Publicznie formułujemy swoje zastrzeżenia, ale wiemy, że wyborcy wybrali nas po to, aby pojawiające się problemy lub wątpliwości rozwiązywać" - zaznaczył Kaleta.

"W toku bardzo intensywnych rozmów - wszyscy państwo widzieli, że temu towarzyszyły emocje, bo są to sprawy dla nas ważne, fundamentalne, suwerenność naszego państwa nie jest teatrem politycznym, to realna troska, która towarzyszy wszystkim w Zjednoczonej Prawicy - udało się wypracować takie rozwiązania, które komisja przyjęła i które nasze zastrzeżenia minimalizują" - mówił wiceminister.

Jak podkreślił, "cieszę się i dziękuję, że Kancelaria Prezydenta i PiS zrozumieli istotę niektórych naszych zastrzeżeń".

Wcześniej - podczas debaty sejmowej - reprezentujący PiS Marek Ast złożył poprawki, które mają przywrócić możliwość tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego w stosunku do już zapadłych orzeczeń oraz wykreślić propozycję wpisania do ustawy preambuły. Poprawki te idą wbrew postulatom Solidarnej Polski.

Przedstawicielka prezydenta Małgorzata Paprocka podziękowała w środę za dotychczasowe prace parlamentarne nad projektem. "Chciałam z dużą satysfakcją odnieść się do zapowiedzi poprawki przywracającej art. 7 projektu dotyczący testu bezstronności i niezawisłości w sprawach już zakończonych" - zaznaczyła.

Poprawki "w imieniu grupy 18 posłów" przedłożył w drugim czytaniu do projektu także poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek. "Przedmiotowe poprawki nie zmieniają istoty proponowanych rozwiązań. Mają charakter techniczny, doprecyzowujący i dostosowawczy" - zapewnił.

Poprawki PiS, Solidarnej Polski oraz szereg poprawek klubów i kół opozycji musi jeszcze zaopiniować sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Jej posiedzenie zaplanowano jeszcze na środę na godz. 19.

Projekt zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei "test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

W zeszły czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała projekt, przyjmując jednocześnie do niego poprawki m.in. Solidarnej Polski. Zgodnie z nimi z projektu wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń. Do projektu po poprawce Solidarnej Polski dodano także preambułę.