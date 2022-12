Kaleta: nie uchylamy się od konsultacji ws. projektu ustawy o SN, jesteśmy gotowi do współpracy

Nie uchylamy się od konsultacji ws. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, jesteśmy gotowi do współpracy; głębokość naruszenia przez ten projekt polskiej konstytucji jest jednak taka, że ciężko sobie wyobrazić, jak można go naprawić - powiedział PAP wiceszef MS Sebastian Kaleta (Solidarna Polska).

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w czwartek po południu, że w związku z wystąpieniem prezydenta Andrzeja Dudy i jego apelem o rozwagę, projekt dotyczący zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, którego pierwsze czytanie miało się odbyć w Sejmie w czwartek po południu, na wniosek szefa klubu PiS został zdjęty z porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Dodał, że projekt ustawy o SN "jest projektem trudnym i ważnym, wymaga też pogłębionej analizy". W związku z tym - poinformował - będą prowadzone w jego sprawie konsultacje.

Projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje także poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także "z urzędu" sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas "testu" o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

"Myślę, że można wiązać decyzję PiS z dzisiejszą wypowiedzią prezydenta. Natomiast w opinii ministerstwa sprawiedliwości ten projekt faktycznie narusza co najmniej 11 wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w tym przede wszystkim pozwala kwestionować wykonanie prerogatywy prezydenckiej poprzez powołanie sędziego, pozwala podważać status sędziego i być może ma to związek z tymi wątpliwościami, które zdaje się mieć także pan prezydent" - powiedział PAP Kaleta.

Pytany, czy MS i przedstawiciele SP wezmą udział w konsultacjach ws. projektu, Kaleta powiedział: "My nie uchylamy się od żadnych konsultacji, jesteśmy gotowi do współpracy, na bieżąco od wielu miesięcy dzielimy się naszymi spostrzeżeniami na temat uzurpacji UE, szantażu finansowego, który ona stosuje wobec Polski".

Dodał, że "jednak głębokość naruszenia przez ten projekt polskiej konstytucji jest taka, że ciężko sobie wyobrazić w jaki sposób można ten projekt naprawić, ale oczywiście warto, by zaczęły się konsultacje nad tym projektem".

"Ubolewam, że konsultacje nie nastąpiły wcześniej, ponieważ jak wiemy ten projekt był w całości znany Komisji Europejskiej, zanim został przedstawiony zarówno ministerstwu sprawiedliwości, jak prezydentowi i parlamentowi. Być może, gdyby inaczej to przeprowadzono, udałoby się uniknąć dzisiaj podnoszonych wątpliwości nie tylko ze strony MS, Kancelarii Prezydenta, ale również ze strony środowiska PiS" - dodał polityk.

Kaleta zaznaczył, że zaproszenie do konsultacji jeszcze do SP nie dotarło. "Czekamy na propozycje spotkań, rozmów, nie uchylamy się od nich, przedstawimy swoje stanowisko" - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda w czwartek oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu noweli ustawy o SN, ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny. Jak mówił, trzy tysiące przedstawicieli władzy sądowniczej w ciągu ostatnich lat odebrało swoje nominacje sędziowskie. "Nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który te legitymacje sędziowski będzie podważał, który te nominacje, dokonane przez prezydenta RP, będzie pozwalał komukolwiek weryfikować" - oświadczył.