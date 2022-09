Kalisz: 24-latek z zarzutem uszkodzenia ośmiu samochodów

24-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ośmiu samochodów za co grozi mu do 5 lat więzienia - przekazała w piątek PAP oficer prasowy kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz.

Do zdarzenia doszło w Kaliszu w poniedziałek tuż przed północą. Policja otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że nieznany mężczyzna uszkodził jeden z samochodów zaparkowanych przy ul. Górnośląskiej.

Przybyli policjanci potwierdzili, że samochód marki BMW miał wybite wszystkie szyby. W pobliżu zauważono jeszcze cztery inne pojazdy, które miały powybijane szyby, przebite opony i porysowaną karoserię.

"Jeden z funkcjonariuszy zauważył mężczyznę idącego chodnikiem. Kiedy próbował nawiązać z nim rozmowę nieznajomy rzucił się do ucieczki. Zatrzymano go kilkaset metrów dalej" - powiedziała policjantka.

Okazało się, że to 24-letni mieszkaniec Kalisza. Mężczyzna zachowywał się bardzo agresywnie, krzyczał, miał zakrwawione dłonie i ubranie. Na miejsce wezwano karetkę, która przewiozła zatrzymanego do szpitala a następnie, po opatrzeniu ran i pobraniu krwi, trafił on do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Podczas przeprowadzenia czynności wyjaśniających okazało się, że kaliszanin uszkodził osiem samochodów, zaparkowanych przy ulicach Górnośląskiej i Podmiejskiej. Łączną kwotę strat oszacowano na 20 tys. złotych.