Kalisz: 31. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa odbędzie się w intencji pokoju

31. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do św. Józefa odbędzie się tradycyjnie 1 maja. W tym roku hasłem przewodnim jest intencja: św. Józefie uproś łaskę miłości, zgody i pokoju – powiedział w niedzielę PAP szef kaliskiej Solidarności Bernard Niemiec.

Po raz 31. w pierwszomajowy poniedziałek poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność" z całej Polski będą uczestniczyć w Kaliszu w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Robotników i Pracodawców do Świętego Józefa. Pielgrzymi przyjeżdżają do Kalisza w dzień św. Józefa Robotnika, aby polecać mu wszystkie sprawy ludzi pracy.

Nabożeństwo w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa będzie celebrowane przez ordynariusza diecezji kaliskiej ks. bp. Damiana Bryla. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy pielgrzymki tradycyjnie podzielą się chlebem i złożą wiązanki kwiatów przy pomniku św. Jana Pawła II.

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników do św. Józefa w Kaliszu odbyła się w 1992 roku.

Dzień św. Józefa jest obchodzony w Kościele od 24 kwietnia 1956 r. Tego dnia podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju każdego człowieka. Św. Józef jest patronem licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię. To także patron cieśli, stolarzy, rzemieślników, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających. Wzywany jest także w przypadku chorób oczu i w sytuacjach beznadziejnych, zwłaszcza braku dachu nad głową.

Do Polski kult św. Józefa dotarł na przełomie XI i XII w., ale największy jego rozwój nastąpił w XVII i XVIII w. Kult ten propagowali karmelici i siostry wizytki. Centralnym ośrodkiem kultu św. Józefa jest bazylika w Kaliszu. W kraju jest ok. 270 świątyń, którym patronuje ten święty, w tym kilkanaście - św. Józefa Robotnika.

Powstanie kaliskiego sanktuarium datuje się na XII wiek, początkowo była to kolegiata pw. św. Pawła. Ok. 1670 r. mieszkaniec pobliskiej wsi Szulec ufundował obraz św. Rodziny jako wotum dziękczynne św. Józefowi za uzdrowienie i umieścił go w kolegiacie kaliskiej. Obraz zaczął uchodzić za cudowny.