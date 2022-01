Kalisz: 49-latek został oblany kwasem na ulicy, ma poparzoną twarz

49-latek został oblany substancją chemiczną. Doznał poparzenia twarzy – powiedziała we wtorek oficer prasowa kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz

Do zdarzenia doszło o godz. 13.30 we wtorek na ul. Chopina. Do 49-latka podszedł mężczyzna, oblał go i jego samochód nieznaną substancją. Następnie uciekł.

Na miejsce wezwano policję, pogotowie oraz straż pożarną. Zadaniem wezwanych strażaków było zbadanie wylanej na mężczyznę cieczy. "To była substancja silnie żrąca o odczynie kwasowym" - powiedział oficer prasowy KMP w Kaliszu kpt. Szymon Zieliński.

Poparzony 49-latek został przewieziony do szpitala. "Pacjent ma bardzo poważnie poparzoną twarz, jest na chirurgii" - powiedział rzecznik prasowy szpitala Paweł Gawroński.

Policja - jak powiedziała rzecznik - prowadzi śledztwo w sprawie. "Czekamy na informacje ze szpitala na temat chorego, żebyśmy mogli go przesłuchać i zebrać więcej informacji. Ale kryminalni już podjęli działania" - powiedziała Jaworska-Wojnicz.