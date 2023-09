Kalisz: A. Grzyb (PSL): PiS nie zasłużyło na to, żeby być naszym partnerem koalicyjnym

Prawo i Sprawiedliwość w naszych oczach nie zasłużyło do tej pory na to, żeby być naszym partnerem koalicyjnym – powiedział poseł Andrzej Grzyb (PSL) o ewentualnej koalicji powyborczej z PiS.

W poniedziałek w Kaliszu odbyła się konferencja prasowa Trzeciej Drogi, na której zaprezentowano niektórych kandydatów do Sejmu z okręgu wyborczego nr 36. Liderem listy jest poseł Andrzej Grzyb (PSL). "Nasze główne przesłanie to +dość kłótni, do przodu+, uważamy, że nie powinniśmy tracić czasu jako kraj, Polska powinna być rządzona w sposób demokratyczny, powinna zachowywać wszelkie zasady praworządności a trójpodział władzy powinien być podstawowym elementem naszego życia publicznego, powinna być równowaga pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą" - podkreślił.

Jego zdaniem, obecnie nastąpiła "daleko idąca deprecjacja władzy ustawodawczej". "Jeżeli przygotowuje się projekty ustaw w ciągu jednej doby, to nie może być solidne traktowanie zarówno ustawodawcy ale przede wszystkim interesariuszy, czyli wszystkich tych, których ten proces ustawodawczy dotyczy" - ocenił.

Według Grzyba, pomyślności Polski nie wypracowuje się przez system subwencji, dotacji, tylko przez pracę oraz przez działalność gospodarczą. Poseł PSL wyraził obawy o los Krajowego Planu Odbudowy. "Przez spór, który toczy się między polskim rządem a instytucjami europejskimi w dalszym ciągu ponad 200 mld zł nie wpłynęło do polskiej gospodarki i nie pracuje na rzecz rozwoju naszych lokalnych ojczyzn, firm, gospodarstw rolnych i całego sektora pozarządowego" - powiedział.

Grzyb pytany o ewentualną koalicję PiS po wyborach powiedział, że "Prawo i Sprawiedliwość w naszych oczach nie zasłużyło do tej pory na to, żeby być naszym partnerem z różnych powodów".

Z drugiego miejsca do Sejmu kandyduje radna kaliska Barbara Oliwiecka (Polska 2050), która podkreśliła na konferencji, że Polska i Kalisz potrzebują Trzeciej Drogi, dlatego że - jej zdaniem - "to jest współpraca i skuteczna polityka, której potrzebują kaliszanie".

Obecny na konferencji kandydat paktu senackiego senator Janusz Pęcherz powiedział, że "nie zrobimy niczego w Polsce, jeżeli nie wygra opozycja". "Nie chodzi tylko o to, że ma wygrać Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga albo Lewica. Te partie muszą wejść do Sejmu, żeby rzeczywiście zacząć zmieniać Polskę. Jedna partia niczego nie zrobi" - oświadczył.

Na liście Trzeciej Drogi znaleźli się m. in. starosta kaliski Krzysztof Nosal, Agnieszka Góralczyk z powiatu pleszewskiego, która zajmuje się pozyskiwaniem funduszy dla przedsiębiorców i rolników, dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku Bartosz Kobus, przedsiębiorca Dariusz Perz z Ostrowa Wlkp., kurator sądowy Magdalena Spychalska, prezes gminnej spółki komunalnej w Żelazkowie Jarosław Ratajczyk, harcmistrz Dariusz Potasznik z Ostrowa Wlkp. i Ewa Woźniak - pracownik Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.