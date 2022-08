Kalisz: Areszt dla 32-latka, który podczas awantury na drodze strzelił do kierowcy ciężarówki

Kaliski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował na dwa miesiące 32-letniego mężczyznę, który podczas sprzeczki użył pistoletu i groził pokrzywdzonemu – przekazał w czwartek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Do zdarzenia doszło 12 sierpnia ok. godz. 13 na dk 25 w wielkopolskiej wsi Kokanin Kolonia k. Kalisza. Dwóch kierowców pokłóciło się o to, kto z nich w trakcie jazdy złamał przepisy ruchu drogowego. Wymiana zdań zmieniła się w burzliwą kłótnię między mężczyznami.

W czasie eskalacji konfliktu 32-letni kierowca samochodu marki Mercedes Benz wyjął z pojazdu pistolet na kule obezwładniające. W kierunku 39-letniego kierowcy ciężarówki oddał trzy strzały i uciekł.

"Zawiadomiona policja zatrzymała mężczyznę, w jego organizmie stwierdzono 2 promile alkoholu" - powiedziała kom. Monika Rataj z biura prasowego kaliskiej policji.

Sprawę przejęła prokuratura. Śledczy stwierdzili, że mężczyzna działał bez powodu i w sposób rażący naruszył porządek publiczny. "Groził pokrzywdzonemu pozbawieniem życia. Okoliczności, w jakich to się odbywało i wypowiedziane słowa wzbudziły w kierowcy ciężarówki uzasadnioną obawę, że groźby zostaną spełnione" - wyjaśnił Meler.

32-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych w warunkach czynu chuligańskiego, za co grozi do dwóch lat więzienia.

W czwartek mężczyzna trafił do aresztu na dwa miesiące. Jak wyjaśnił prokurator, podejrzany musi być zbadany przez biegłego psychiatrę, ponieważ jego zachowanie nie było adekwatne do zdarzenia.