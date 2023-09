Kalisz: Bezpartyjni Samorządowcy chcą brać udział w rozmowach przy tworzeniu rządu

Bezpartyjni Samorządowcy chcą zrobić dobry wynik wyborczy, żeby brać udział w tworzeniu rządu – podkreślił Koordynator Bezpartyjnych Samorządowców na Wielkopolskę Krystian Kinastowski. Wiemy z różnych przekazów, że stworzenie rządu będzie prawie niemożliwe i grozi nam awantura polityczna, a my tego chcemy uniknąć - dodał.

Zdaniem prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego po wyborach może być bardzo trudno utworzyć rząd bez Bezpartyjnych Samorządowców. "Wiemy z różnych przekazów, że stworzenie rządu będzie trudne, prawie niemożliwe i grozi nam bałagan, awantura polityczna" - oświadczył. Według niego, trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć kolejnych wyborów, bo samorządy są w nienajlepszym czasie - po pandemii i w obliczu wojny w Ukrainie.

"To nie jest czas na to, żeby była niestabilna sytuacja polityczna w Polsce" - oświadczył Kinastowski. Jak podkreślił, Bezpartyjni Samorządowcy to wygodny i elastyczny partner dla każdego - dla Koalicji Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. "Chcemy zrobić dobry wynik i brać udział w rozmowach koalicyjnych przy tworzeniu rządu" - powiedział.

Bezpartyjni Samorządowcy na wtorkowej konferencji prasowej w Kaliszu zaprezentowali kandydatów do Sejmu i Senatu z Kalisza. Kinastowski podkreślił, że na innych listach ogólnopolskich partii trudno jest znaleźć osoby związane zawodowo z Kaliszem. "Największe partie w kraju traktują Kalisz trochę po macoszemu i dlatego oferta Bezpartyjnych Samorządowców jest najbardziej atrakcyjna dla kaliszan, ponieważ mają kandydatów, związanych z miastem" - zauważył.

Kandydatem do Senatu z okręgu 96 jest dyrektor I LO im. A. Asnyka w Kaliszu Urszula Janczar, która zadeklarowała, że chciałaby reprezentować region w dziedzinie edukacyjnej. "Takim postulatem, z którym mocno się identyfikuję to darmowe posiłki dla każdego ucznia w szkole. W mojej placówce dostrzegłam jeszcze jedną potrzebę - konieczność wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla uczniów, którzy dojeżdżają z powiatu do kaliskich szkół tak, jak mają to zapewnione uczniowie z miasta" - powiedziała.

Listę do Sejmu otwiera wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek, a zamyka wiceprezydent Mateusz Podsadny. Kulawinek powiedział, że Bezpartyjni Samorządowcy sprzeciwiają się polaryzacji, duopolu politycznego, są w stanie współpracować z każdą partią i nie obrażają się na związki zawodowe. Jak dodał, bliskim dla niego zagadnieniem jest system edukacji, który "dzisiaj jest z czasów kałamarza, czasów PRL-u i nie ma nic wspólnego z nowoczesną edukacją, nowoczesnym podejściem do tematu szkolnictwa". Zaproponował wprowadzenie bonu edukacyjnego, z którego środki byłyby przeznaczane nie tylko na korepetycje, ale także np. na pomoc logopedyczną czy psychologiczną dla uczniów.

Mateusz Podsadny chciałby zająć się w Sejmie zdrowiem publicznym, służbą zdrowia i badaniami profilaktycznymi. "Dostrzegamy pewne luki w programach profilaktycznych i chciałbym, żeby programy były finansowane z budżetu państwa" - powiedział.

Na liście kandydatów znajduje się naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kaliskiego magistratu Paweł Bąkowski, który mówił, że najbliższe mu będą tematy dotyczące ochrony środowiska, gospodarki odpadami i efektywności energetycznej.

"W mojej ocenie dzisiaj należy zwrócić uwagę na retencyjność wód, ponieważ Wielkopolska południowa jest zagrożona stepowieniem. Uważam, że środki, które są pobierane przez Wody Polskie powinny wracać na różne tereny samorządowe, żeby realizować zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej" - poinformował Bąkowski. Jego zdaniem należy rozważyć nowelizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, która powinna być wspólna w każdym regionie. "Dzisiaj w każdym województwie w zależności od uchwały podejmowanej przez samorząd te przepisy są różnie interpretowane. Samorządy, pomimo wszelkich zabiegów, nie są w stanie prawnie uszczelnić system gospodarki odpadami i poboru opłat od mieszkańców" - zauważył.

Według wiceprzewodniczącej rady osiedla Winiary Ewy Witczak, ważnym tematem jest podjęcie działań w celu ulepszenia dostępu seniorów do lekarskiej opieki geriatrycznej. "W Kaliszu mamy 27 tysięcy seniorów i ten problem należy rozwiązać systemowo, bo on narasta" - powiedziała.

Kolejny kandydat dr Jacek Kołata, nauczyciel akademicki i kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, oświadczył, że jest przerażony tym, co dzieje się w Polsce w dziedzinie ekologii.

"Każdy przecież widzi dewastację polskich lasów. Nie dosyć, że wycinane są stare drzewostany to oprócz tego lasy zaczynają wieczorami przypominać pole bitwy, ponieważ wszędzie słychać strzały myśliwych strzelb. Obawiam się, że w takim tempie za kilka lat świat przyrody, który znamy, przestanie istnieć" - oświadczył. Jego zdaniem należy też zatroszczyć się o małą retencję w postaci konserwacji kanałów wodnych, oczek i stawów "bo to wszystko powstrzymuje wodę przed parowaniem i znikaniem z naszego ekosystemu". Jak ocenił, w kraju należy wprowadzić jednolitą straż ochrony przyrody, bo - jak stwierdził - na dzisiaj zadania te realizuje wiele podmiotów, które ze sobą nie współpracują.

Kandydat dr Dawid Matczak, trener i nauczyciel wychowania fizycznego w IV LO w Kaliszu, ocenił, że potrzebne są zmiany w edukacji. "Chcielibyśmy wprowadzić trzy semestry, żeby podzielić naukę na partie, bo uczenie jest wówczas skuteczniejsze" - oświadczył. Agnieszka Lesień chce dostać się do Sejmu, ponieważ czuje potrzebę walki o to, "żeby jej córka, jej uczennice żyły w kraju, w którym będą bezpieczne".