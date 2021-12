Kalisz: Budżet na 2022 rok przyjęty; na inwestycje 102 mln zł

W budżecie Kalisza na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 676 mln zł a wydatki w kwocie 707 mln zł. Deficyt – jak informują władze miasta – wyniesie 31 mln zł i ma być sfinansowany m. in. przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych. Na inwestycje zaplanowano 102 mln zł.

Projekt uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy budżetowej na lata 2022-2043 pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

"Ze względu na malejące dochody w podatkach, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu działań prowadzących do oszczędności w wydatkach administracji - wydziałach urzędu i podległych magistratowi jednostkach. Daliśmy sygnał, żeby jeszcze dokładniej przyglądać się wydatkowaniu środków publicznych" - powiedział prezydent Krystian Kinastowski.

Wyjaśnił, że budżet "został skrojony" na trudne czasy związane z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. "Podjęliśmy szereg działań, które pozwolą na oszczędności i racjonalne wydawanie środków, co z kolei zapewni ciągłość realizacji zamierzonych celów" - oświadczył.

Prezydent poinformował, że w przyszłorocznym budżecie na inwestycje zaplanowano 102 mln zł. Wskazał na przedłużenie Szlaku Bursztynowego, przebudowę kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 450, budowę nowoczesnej pływalni na Dobrzecu, kontynuację programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych oraz rewitalizację Głównego Rynku i ulicy Kanonickiej. "Pamiętajmy, że większość tych zadań realizują firmy z Kalisza i okolicznych miejscowości, dające zatrudnienie mieszkańcom naszego regionu" - dodał.

Miasto - jak powiedział Kinastowski - wybuduje też ponad 300 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. "Będą to mieszkania dostępne także dla młodych" - powiedział. "Zadbamy również o infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami, pomagając tym najsłabszym. Te zadania to m.in. odnowienie siedziby warsztatów terapii zajęciowej, budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz dokończenie remontu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2" - wskazał.

Kinastowski powiedział, że władze Kalisza są skuteczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. "W tej kadencji zdobyliśmy dla Kalisza blisko 41 milionów złotych. Kwota ta pozwoliła na znaczące odciążenie budżetu miasta, a tym samym na realizację nowych inwestycji, których wykonanie bez pozyskanych pieniędzy nie byłoby możliwe. W nowym roku za pieniądze unijne w wysokości 30 mln zł zostanie zrealizowanych 19 inwestycji przy niewielkim wkładzie własnym w kwocie 4 mln zł" - oświadczył.

Radny Dariusz Grodziński z PO budżet na 2022 r porównał do budżetu z 2014 roku. Oświadczył, że choć wpływy do budżetu sprzed kilku lat były o około 200 mln złotych mniejsze, to środki na inwestycje znacznie wyższe od zaplanowanych obecnie. "Gdzie rozchodzą się te pieniądze, gdzie przeciekają nam przez palce" - pytał radny Grodziński.

Radny Artur Kijewski powiedział, że klub radnych PiS jest zadowlony, że w budżecie ujęto część postulowanych również przez nich "inwestycji np. w drogownictwie i edukacji oraz tak oczekiwaną przebudowę Głównego Rynku".

Za uchwaleniem budżetu na obecnych na sali 22 radnych zagłosowało 13.