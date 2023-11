Kalisz: Kierowca karetki pogotowia winny zderzenia z pijanym kierowcą Bolta

Kierowca karetki pogotowia winny zderzenia z pijanym kierowcą Bolta. Karetka jechała ulicą pod prąd – powiedziała w środę PAP oficer prasowa kaliskiej policji podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Do zdarzenia doszło we wtorek rano na Rogatce w Kaliszu. Na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej z Nowym Światem taksówka zderzyła się z karetką pogotowia, która jechała na sygnałach świetlnych oraz dźwiękowych i przewoziła pacjentkę do szpitala.

Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci zabezpieczyli monitoring i ustalili okoliczności zdarzenia.

"Okazało się, że sprawcą kolizji jest kierowca karetki. Pomimo tego, że jest to pojazd uprzywilejowany, to kierowca musi zachować szczególną ostrożność. Tymczasem, ze względu na korek na ulicy, kierowca postanowił jechać w kierunku szpitala pod prąd" - wyjaśniła policjantka.

Podczas czynności policji okazało się, że kierujący autem osobowym marki Skoda 29-letni kierowca Bolta był pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,3 promila alkoholu w organizmie. Podróżował z pasażerką, którą także zabrano do szpitala.

"Zachowanie kierowcy taksówki zostanie potraktowane jako wykroczenie" - powiedziała oficer prasowy.