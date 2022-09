Kalisz: Konsultacje społeczne ws. przebiegu linii kolei dużych prędkości przez miasto - w środę

Będę robił wszystko, by uszanować interesy wszystkich mieszkańców Kalisza - poinformował prezydent Krystian Kinastowski w oświadczeniu dotyczącym propozycji przebiegu linii kolei dużych prędkości przez miasto.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W środę, 14 września, na godz. 18 zaplanowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Kalisza na temat przebiegu wariantów linii kolejowej przez miasto na trasie nr 85 Sieradz - Kalisz - Pleszew - Poznań.

Początkowo planowano je zorganizować w Akademii Kaliskiej. Okazało się, że zainteresowanie mieszkańców jest tak duże, że na miejsce wskazano halę Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej.

Centralny Port Komunikacyjny zaproponował cztery warianty, które wiodą przez Kalisz.

Dwa korytarze, oznaczone kolorami niebieskim i czerwonym, biegną najbliżej centrum miasta - od lasu Winiarskiego, wiaduktem w okolicy skrzyżowania ulic Częstochowskiej z Budowlanych do stacji PKP przy ul. Dworcowej, dalej w kierunku Nowych Skalmierzyc.

Wariant żółty prowadzi od gminy Godziesze Wielkie do skrzyżowania ulic Rzymskiej z Romańską. Tam następuje rozwidlenie na Piwonice w kierunku stacji PKP. Drugi proponowany korytarz biegnie między ul. Romańską a Celtycką w stronę Nowych Skalmierzyc.

Z kolei wariant zielony omija Kalisz. Rozwidlenie na tor wjeżdżający na stację PKP w Kaliszu znajduje się w Żydowie. Trasa prowadząca do Nowych Skalmierzyc biegnie między ul. Romańską a Chotowem.

Najwięcej kontrowersji wśród kaliszan budzą linie niebieska i czerwona, które prowadzą przez ulice Częstochowską, Polną, Zdrojową i Chłodna. Mieszkańcy tych terenów wyliczyli, że w tym wariancie zostanie zburzonych 100 domów.

"Jeżeli kolej ma być szansą dla Kalisza to tylko 1 albo 2 wariant. W każdym wariancie są wyburzenia. Pewnie nigdy nie będzie tak, że się wszystkim dogodzi, ale ta kolej to naprawdę postęp, to otwarte drzwi" - napisał na profilu społecznościowym prezydenta jeden z mieszkańców.

"Jak widzę czwartą opcję tej trasy, gdzie kolej przebiega w Sulisławicach Kolonii, centralnie przed moimi oknami, to mi słabo, rok temu się tu sprowadziliśmy. Cicha dotąd, piękna okolica, gdzie ruch się robił latem i to głównie działkowców jadących na swoje ogródki. Czy ja już mam zbijać deski i karton z tekstem +zostawcie w spokoju Sulisławice+ i rozpocząć protest?" - to inny głos w internetowej dyskusji.

Prezydent wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że przede wszystkim będzie dbał o interesy mieszkańców.

"Już w pierwszym etapie konsultacji, w marcu 2020 roku, zaznaczyłem, że sugerujemy przebieg linii kolei dużych prędkości po południowo-zachodniej stronie miasta i odgięcie trasy - w stosunku do propozycji CPK - tak, aby jej przebieg nie powodował konieczności wyburzeń oraz aby nie ograniczał rozwoju osiedla Sulisławice" - poinformował.

Zdaniem włodarza przystanek powinien znaleźć się na terenach niezabudowanych, z możliwie łatwym i szybkim dojazdem z terenu Kalisza i całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

"Zdając sobie sprawę z wielkiej szansy, jaką jest szybka kolej i przystanek w Kaliszu, będę robił wszystko, by niezależnie od wybranego przez CPK wariantu, w trakcie trwania tej inwestycji uszanować interesy wszystkich mieszkańców Kalisza, szczególnie tych, którzy pozostają w jej bezpośrednim oddziaływaniu" - zapewnił.

Podkreślił, że Kalisz musi mieć szybką kolej. "Liczę, że przedstawiciele inwestora rozwieją wątpliwości i udzielą odpowiedzi na wszystkie nasze pytania" - dodał.

Ostateczny wariant - jak informuje CPK - zostanie wybrany w I kwartale przyszłego roku. Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych ma zostać złożony w II połowie 2023 r.; po jego uzyskaniu inwestor będzie mógł ogłosić przetarg.