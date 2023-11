Kalisz: List intencyjny w sprawie rozwoju lokalnego rzemiosła

Prezydent miasta i członkowie zarządu Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu podpisali we wtorek list intencyjny o współpracy. Celem jest rozwój lokalnego rzemiosła i wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych podjął decyzję o stworzeniu w Kaliszu miejsca pod nazwą "Inkubator Rzemiosła". Celem jest promocja rzemiosła i szkolnictwa zawodowego oraz zapewnienie lepszego dostępu do usług świadczonych przez rzemieślników.

We wtorek w kaliskim ratuszu doszło do podpisania listu intencyjnego o współpracy między miastem a Cechem.

"Wspólnie działamy, dbając o kaliskie rzemiosło, by firmy funkcjonowały, mogły świadczyć tu swoje usługi, ale również o to, by na rynek trafiali nowi fachowcy. Idea jest taka, by otoczyć opieką przedstawicieli wymierających, bardzo potrzebnych zawodów, by mogli dalej działać w Kaliszu. Chcemy, by w Inkubatorze Rzemiosła znaleźli swoje miejsce rzemieślnicy, którzy będą mogli odbywać tam warsztaty i szkolenia, ale również pozostawać w kontakcie z mieszkańcami" - powiedział na konferencji prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

W imieniu rzemieślników list podpisał Maciej Całka, Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu.

"Nasza współpraca może rozwinąć się z korzyścią dla kaliskich rzemieślników, tych, którzy już funkcjonują, ale także tych, którzy chcą wykonywać atrakcyjny zawód. Warto takie inicjatywy wspierać. Jesteśmy wdzięczni za to, że z władzami miasta można taką działalność rozwinąć. Chcemy połączyć tradycję z nowoczesnością" - powiedział.

Inkubator powstanie w wyremontowanej kamienicy na Podgórzu.

Kaliski Cech zrzesza 120 członków, którzy kształcą ponad 400 uczniów w 20 różnych zawodach.