Kalisz: Michał Woś: Wspólny start Suwerennej Polski z PiS to najlepszy scenariusz dla kraju

Wspólny start Suwerennej Polski z Prawem i Sprawiedliwością to najlepszy scenariusz dla kraju – powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Kaliszu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Woś podkreślił, że obie partie są bardzo blisko w kwestii zawarcia ostatecznego porozumienia w sprawie wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. Zapewnił, że Zjednoczona Prawica ma bardzo dobry pomysł dla Polski. Zaznaczył jednak, że dopóki nie będzie podpisane porozumienie, to nic w 100 procentach nie jest pewne.

"Uważamy, że idąc razem w formule Zjednoczonej Prawicy mamy bardzo dobry program dla Polski, nie chcemy, żeby Tusk wrócił do władzy, Tusk rozbrajał Polskę, a my dbamy o dozbrojenie kraju" - powiedział polityk Solidarnej Polski.

Pytany o wypowiedź prezesa NIK o utrudnianiu pracy instytucji przez rząd PiS Woś odparł, że Marian Banaś korzysta z Najwyższej Izby kontroli jak z narzędzia walki politycznej do realizacji własnej ambicji i niedomagań. "W związku z takim działaniem prezesa Banasia protokoły NIK przepełnione są wadą skrajnego nieobiektywizmu" - ocenił wiceminister.

Jego zdaniem Banaś upolitycznił NIK w taki sposób, jak nikt nigdy wcześniej tego nie uczynił. Woś zapewnił, że prokuratura bada każdą sprawę, zgłoszoną przez Bansia i co do każdej sprawy podejmuje odpowiednie decyzje procesowe. "Widocznie jakość zawiadomień notorycznie składana przez pana Banasia jest marna" - oświadczył.

Pytany o opinię w sprawie przymusowej relokacji migrantów Woś powiedział, że Zjednoczona Prawica nie zgadza się z tym, żeby Komisja Europejska podejmowała decyzje "uzależnione od widzimisię Ursuli von der Leyen i Fransa Timmermansa".

Podkreślił, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest przeciwny temu, żeby przymusowe kwoty były Polsce narzucane. "Nie możemy dawać tak poważnych narzędzi temu upolitycznionemu organowi, jakim jest Komisja Europejska. Oni robią wszystko, żeby przymusową relokację realizować, żeby do Polski wysyłać tych, którzy sprawiają u nich kłopoty. Proszę zobaczyć jak wygląda stan praworządności we Francji czy w Niemczech. Chcą cały ten element słać do Polski" - ocenił wiceszef MS.

Zdaniem Wosia przepisy dotyczące przymusowej relokacji są "z gruntu szkodliwe, głupie i skrajnie dyskryminujące".