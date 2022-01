Kalisz: Pięć samochodów zabezpieczonych przez policję spłonęło na parkingu depozytowym

Pięć samochodów zabezpieczonych przez policję do celów procesowych spłonęło na parkingu depozytowym. Zdaniem policji to ewidentne podpalenie – poinformował we wtorek PAP kom. Witold Woźniak z biura prasowego kaliskiej policji.

Pożar wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek ok. godz. 4 na parkingu depozytowym komendy policji w Zdunach k. Kalisza.

"Podpalono samochód osobowy, w wyniku czego spłonęły cztery inne pojazdy" - powiedział komisarz Woźniak.

Samochody były zabezpieczone przez policję do celów procesowych.

Zdaniem policji ktoś chciał zatrzeć dowody znajdujące się w jednym ze spalonych pojazdów. Śledczy zabezpieczają nagrania z kamer monitoringu.

"Nie podajemy marek samochodów z uwagi na dobro śledztwa" - wyjaśnił Woźniak.

Powstałe straty oszacowano na 550 tysięcy złotych.