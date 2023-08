Kalisz: Poseł PO Mariusz Witczak z miejsca pierwszego w poprzednich wyborach do Sejmu spadł na pozycję siódmą

Poseł PO Mariusz Witczak z miejsca pierwszego w poprzednich wyborach do Sejmu spadł na pozycję siódmą na liście, ustępując miejsca wielu politykom. Jak mówili PAP lokalni działacze "to dla niego potwarz".

PAP chciała zapytać posła Witczaka, jak ocenia swoje szanse wyborcze i fakt przyznania mu dopiero siódmego miejsca na liście. Jednak telefon parlamentarzysty milczy.

W środę zarząd krajowy PO ogłosił kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu z list Koalicji Obywatelskiej. O ile w poprzednich wyborach o kształcie listy z okręgu kalisko-leszczyńskiego decydował poseł PO Mariusz Witczak, o tyle w tym roku politycy z kaliskich struktur nie mieli żadnego wpływu na ostateczny kształt list.

"Decyzja należała do Donalda Tuska i jego najbliższego otoczenia" - powiedział PAP jeden z działaczy PO.

Ostatecznie na pierwszym miejscu znalazł się poseł PO Jarosław Urbaniak z Ostrowa Wlkp., jednocześnie zastępca sekretarza generalnego PO. Na drugim miejscu znalazła się Karolina Pawliczak, która w czerwcu opuściła szeregi Lewicy. Trzecie miejsce przypadło radnej powiatowej.

Lokalni działacze PO powiedzieli PAP, że spodziewali się, że Mariusz Witczak "będzie miał kiepskie miejsce na liście, ale nikt z nas nie spodziewał się siódemki. To jest już ewidentna potwarz dla niego" - ocenili.

Ich zdaniem zwołana kilka tygodni temu przez Witczaka konferencja prasowa, na której wypowiedział się przeciwko Karolinie Pawliczak miała też mu zaszkodzić. "To Tuskowi mogło się nie spodobać" - skomentowali.

Witczak zapytany kilka tygodni temu na konferencji w Kaliszu o to, czy Pawliczak zaproszono do kandydowania z listy oświadczył, że nic nie wie na ten temat i lepiej byłoby, gdyby parlamentarzystka wróciła do Lewicy.

"Nasze stanowisko jest proste. Uważamy, że posłanka powinna wrócić jak najszybciej do Lewicy i +odkłócić się+ z Lewicą. Niepotrzebnie pokłócili się o miejsce na listach. Są wyborcy, którzy na nią głosowali i będą bardzo rozczarowani, więc najlepszą drogą dla uszanowania wyborców i demokracji będzie powrót do Lewicy" - mówił Witczak.

Wypowiedź Witczaka skrytykowali jego koledzy partyjni. Poseł PO Jarosław Urbaniak powiedział wówczas PAP, że jest zdziwiony, że Witczak wypowiedział się w ten sposób. "Mam wrażenie, że nasz elektorat oczekuje od nas jedności i szerokiego, wspólnego pójścia do wyborów. W okresie budowania list, przedwyborczym czy kampanijnym nie oceniam innych osób, które są kandydatami czy kandydatami na kandydatów z tego samego obozu politycznego" - powiedział parlamentarzysta PO.

W środę na oficjalnym profilu Koalicji Obywatelskiej z Kalisza pojawił się wpis rekomendujący w wyborach Witczaka.

"Zawsze stał po właściwej stronie barykady i nigdy nie zawiódł. Zaangażowany w starania o ważne projekty rozwojowe dla naszego regionu i obronę kraju przed PiS, wykazał się walecznością, pracowitością oraz wiernością naszym wartościom. To wyborcy decydują, kto reprezentuje nasze miasto w parlamencie. Wybierzmy sprawdzonego i odpowiedzialnego parlamentarzystę, którego jako kaliska Platforma Obywatelska rekomendujemy" - poinformowała w poście Koalicja Obywatelska Kalisz.

Ta wypowiedź została wzbogacona filmikiem z udziałem Radosława Sikorskiego, byłego ministra spraw zagranicznych. "Gdybym mieszkał w Kaliszu, to bym głosował na Witczaka" - powiedział Sikorski.

Lokalny dziennikarz portalu faktykalskie.info Marcin Spętany powiedział PAP, że niska pozycja Witczaka na liście wyborczej może wynikać z tego, że kaliscy wyborcy PO mogą się czuć zniecierpliwieni nieskutecznością działań lokalnych polityków PO i oczekiwać zmian personalnych.

"Niezależnie od krajowych układanek i faktu, że poseł Witczak to +człowiek Schetyny+, widzę tu też powody lokalne i politycznie merytoryczne. Platforma w Kaliszu ma duże poparcie, o czym świadczy wynik w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego czy nawet samego Mariusza Witczaka. W 2019 roku z +jedynki+ zdobył 36 tysięcy głosów - najlepszy wynik w okręgu. Tego poparcia lokalne struktury nie potrafiły przekuć w realny sukces. Wprowadzili do Rady Miasta najwięcej, bo ośmiu radnych, nie byli w stanie dogadać się ws. potencjalnej koalicji rządzącej, ostatecznie ich klub rozpadł się na dwie części. A ostatnio u władzy samorządowej częściowo byli dekadę temu. Ich wyborcy mogą się czuć zniecierpliwieni ich nieskutecznością i oczekiwać zmian personalnych" - powiedział.