Kalisz: Poszukiwani wolontariusze na XXIII kwestę na rzecz ratowania zabytkowych cmentarzy przy Rogatce

1 listopada odbędzie się XXIII kwesta na ratowanie zabytkowych cmentarzy przy Rogatce. Potrzebni są wolontariusze – apeluje prezydent miasta Krystian Kinastowski.

Prezydent Kalisza i prezes PTTK Mateusz Przyjazny zapraszają wolontariuszy i mieszkańców do udziału 1 listopada w XXIII kweście na rzecz ratowania zabytkowych nekropolii przy kaliskiej Rogatce. Jej celem jest zgromadzenie środków na konserwację zniszczonego pomnika Anny ze Stokowskich Radwan Babskiej z 1919 roku z cmentarza rzymskokatolickiego.

"Na pomniku zachowało się epitafium o treści: Boże, okaż jej choć tyle dobroci, ile ona wokół siebie rozsiewała. Przypuszczalnie zmarła była żoną Czesława Babskiego herbu Radwan oraz matką znanego bankowca Aleksandra Babskiego" - powiedział prezydent Kinastowski.

Mateusz Przyjazny podkreślił, że zabytkowe nagrobki, grobowce i kaplice na trzech wyznaniowych nekropoliach przy Rogatce, kryją prochy minionych pokoleń kaliszan, są świadectwem wielokulturowej przeszłości Kalisza, a także wyrazem kunsztu kamieniarzy i rzeźbiarzy działających w mieście.

"Zachowanie tego dziedzictwa i przekazanie go potomnym jest powinnością nas współczesnych" - oświadczył.

W dniu 1 listopada zbiórka do puszek prowadzona będzie jednocześnie na dwóch cmentarzach ˗ komunalnym przy ul. Poznańskiej w godzinach od 8 do 16 oraz na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w godzinach od 8 do 14 i od 15 do 18. Istnieje również możliwość dokonania wpłaty na konto PTTK Oddział w Kaliszu nr 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712 w banku Santander Bank Polska SA (w tytule wpłaty należy wpisać: "darowizna ˗ kwesta 2023").

"Każdy może wziąć udział w tej społecznej akcji czy to poprzez złożenie datku czy też jako wolontariusz. Organizacja zbiórki jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej obsady kwestarzy na obu cmentarzach, przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki wymaga zaangażowania około 70 osób" - powiedział Przyjazny.

Zapisy wolontariuszy prowadzi biuro kaliskiego oddziału PTTK przy ul. Targowej 2, gdzie można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 lub telefonicznie pod numerem 509 360 171. Każda z kwestujących osób będzie posiadać oznakowaną puszkę oraz imienny identyfikator.

Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano środki w wysokości 23 614,19 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie drugiej części należności za zrealizowane w 2022 roku prace przy grobowcu Thanów i Hintzów na cmentarzu ewangelickim oraz na konserwację nagrobka Marii ze Świtalskich Czarnieckiej zmarłej w 1913 r. z nekropolii katolickiej.