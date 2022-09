Kalisz: Prezydent nie będzie odradzał nauczycielom korzystania z podręcznika Historia i Teraźniejszość

Prezydent nie będzie odradzał nauczycielom korzystania w szkole z podręcznika Historia i Teraźniejszość – poinformował w czwartek wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek posłankę Lewicy, która zawnioskowała o to w piśmie do włodarza miasta.

Posłanka Lewicy Karolina Pawliczak w sierpniu br. wystąpiła do prezydenta Krystiana Kinastowskiego z wnioskiem, by wystosował do nauczycieli podległych szkół apel o odrzucenie podręcznika Historia i Teraźniejszość autorstwa Wojciecha Roszkowskiego.

Zdaniem Pawliczak podręcznik wzbudza wiele kontrowersji.

"Według fachowców, w publikacji znajduje się mnóstwo przekłamań i manipulacji, a zawarte w niej treści służą PiS-owskiej propagandzie i indoktrynacji, a nie nauce. W książce przeczytamy m.in. o hodowaniu niekochanych dzieci z in vitro" - napisała w uzasadnieniu wniosku.

Dodała, że wielu samorządowców w kraju zwróciło się z apelem do podlegających im szkół i nauczycieli o niekorzystanie z "tej szkodliwej publikacji".

W odpowiedzi wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, odpowiedzialny w mieście za oświatę i nauczyciel z zawodu poinformował, że obowiązujące przepisy prawne czynią nauczyciela odpowiedzialnym zarówno za wybór podręczników, jak i programów nauczania obowiązujących w szkole.

"Przepisy prawa oświatowego dają nauczycielowi ogromną swobodę w tej kwestii, dzięki czemu może on wybrać podręczniki dla swoich uczniów według własnego uznania i oceny" - poinformował.

Dodał, że nauczyciele sami podejmują decyzje i nikt nie może im narzucić konkretnego wyboru lub wywierać presji. "Nikt nie zna specyfiki klasy, możliwości, chęci poznawczych oraz zainteresowań dzieci lepiej, niż nauczyciel prowadzący lekcje w danej grupie. "To wyłączne prawo nauczyciela" - zaznaczył.

W odpowiedzi posłanka Lewicy decyzje włodarza skomentowała stwierdzeniem, że "propisowski prezydent Kalisza woli nie zajmować stanowiska i chować się za plecami nauczycieli".

