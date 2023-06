Kalisz: Prezydent z absolutorium i wotum zaufania

Prezydent Kalisza podczas czwartkowej Sesji Rady Miasta otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok oraz wotum zaufania.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Kalisza radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r. Prezydenta poparło 13 radnych, 10 było przeciwnych.

"Chciałabym podziękować wszystkim radnym, którzy nas w tych wysiłkach pracy dla mieszkańców wspierają" - powiedział prezydent Krystian Kinastowski po zakończeniu głosowania. Zapewnił, że krytyczne uwagi przyjmuje z pokorą i wszędzie tam, gdzie ta krytyka jest właściwa będą podejmowane działania.

"Tak widzę rolę opozycji, aby celnie punktowała to, co robimy. W tej mnogości zadań możemy pewne rzeczy ominąć lub też inaczej rozkładać akcenty, więc myślę, że gdyby rzeczywiście opozycja była skuteczna i konstruktywnie recenzowała nasze prace, byłoby to z korzyścią dla miasta. Mam wrażenie, że często te wycieczki są zbyt osobiste, a nie zapominajmy, że wchodzimy w okres wyborczy, także prób odwracania rzeczywistości będzie coraz więcej" - powiedział.

Podkreślił, że pomimo krytyki ze strony opozycji nadal będzie służyć miastu. "Mieszkańcy będą mieli okazję ocenić działania włodarzy i poszczególnych radnych na wiosnę" - oświadczył.

Pracę prezydenta pozytywnie ocenili radni z klubów Stowarzyszenie Samorządny Kalisz, Wszystko dla Kalisza oraz z Prawa i Sprawiedliwości.

Według radnego Leszka Ziąbki z PiS wystarczy wyjść na miasto i zobaczyć, że realizowanych było lub nadal jest dużo inwestycji. "W poprzednich kadencjach były problemy z rozpoczęciem ważnych dla miasta zadań, jak remont Głównego Rynku, ulicy Kanonickiej, rewitalizacji plant oraz parku. Teraz następują zmiany" - powiedział.

Radna Karolina Sadowska dodała, że Kalisz z dania na dzień pięknieje i staje się jeszcze bardziej przyjazny.

Zdaniem radnych z opozycji skupionych w Platformie Obywatelskiej, Lewicy i Polska 2050 "nawet dobre pomysły są odrzucane, gdy padają ze złej strony, a polityka prezydenta opiera się przede wszystkim na pijarze". "Codzienne obowiązki realizowane z pieniędzy podatników są obudowywane zdjęciami i przedstawiane jako wielki sukces. Dobrym pijarem nie rozwiązuje się problemów ludzi" - oświadczyła Barbara Oliwiecka z klubu Polska 2050. Powiedziała, że wnioski opozycji są odrzucane tylko dlatego, że są "nasze" - skwitowała.

W podobnym tonie wypowiedział się radny PO Dariusz Grodziński. "Chciałbym, żeby prezydent cenił sobie głosy mieszkańców i organów kontrolujących jego. Zarówno z dokumentów NIK, jak i RIO wynika, że w ratuszu nie są przestrzegane przepisy prawa finansowego, publicznego, zamówień publicznych" - powiedział i dodał: "Jedne rzeczy budujemy, co doceniam, ale drugie zamykamy. Jest nowy basen, zamykamy stary. Jest stara sala gimnastyczna, zamykamy boiska, bo ktoś nie dogląda istniejącego majątku. Dlatego jesteśmy przeciwni udzieleniu wotum zaufania i absolutorium" - powiedział.