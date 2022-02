Kalisz: Sąd zmniejszył karę dla małżonków oskarżonych o znęcanie się nad czwórką dzieci w rodzinie zastępczej

Sąd Okręgowy w Kaliszu zmniejszył karę dla małżonków oskarżonych o znęcanie się nad czwórką dzieci w rodzinie zastępczej z 5 do 3 lat więzienia. Ogłoszony w czwartek wyrok jest prawomocny.

Sąd zmienił wyrok pierwszej instancji, eliminując z niego zarzut "ze szczególnym" okrucieństwem.

Jak wyjaśniła PAP rzecznik prasowy sędzia Edyta Janiszewska - sąd powołał się na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z lipca 2012 r. "Zdaniem kaliskiego sądu w zachowaniu skazanych była okrutność, ale przesłanką rozstrzygającą było słowo szczególne okrucieństwo, czyli określenie stopniowalne tego znamienia".

"Pojęcie ze szczególnym okrucieństwem jest kategorią ocenną. Znamię to w zachowaniu sprawcy wiąże się przede wszystkim z rodzajem i sposobem działania, szczególnym natężeniem dolegliwości zadawanych konkretnej ofierze. Polega przede wszystkim na wyjątkowo drastycznych, brutalnych, bezlitosnych i nieludzkich sposobach zdawania cierpień fizycznych i psychicznych osobie pokrzywdzonej, przekraczając znacznie swoją intensywnością pojęcie znęcania. Znamieniem kwalifikującym jest w tym przypadku nie same okrucieństwo, ale szczególne okrucieństwo" - przytoczyła sędzia Janiszewska uzasadnienie krakowskiego sądu o sygn. II Aka99/12.

Sprawa wyszła na jaw w 2013 r., gdy jedno z dzieci powiedziało nauczycielce z ostrowskiej szkoły, że boi się wracać do domu, ponieważ jest bite młotkiem po głowie. Na dowód chłopczyk pokazał siniaki na głowie.

Dyrekcja placówki zawiadomiła policję; dzieci odebrano małżonkom. Przewieziono je do domu dziecka i ośrodka adopcyjnego.

W trakcie śledztwa ustalono, że Jan G. wspólnie z żoną bili dzieci po głowie tłuczkiem do mięsa, zmuszali do klęczenia w kącie przez wiele godzin z podniesionymi rękami, głodzili, przywiązywali do krzesła, krępowali w nocy rajstopami, żeby nie mogły się ruszać, poniżali, grozili wywiezieniem i porzuceniem w lesie.

Przed założeniem rodziny Jan G. był księdzem, a jego żona była w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, skąd odeszła przed złożeniem ślubów. Pomysł na założenie rodziny zastępczej wziął się stąd, że Agata G. sama wychowywała się w domu adopcyjnym, prowadzonym przez jej mamę.

Na początku oskarżeni opiekowali się rodzeństwem: 4-letnią dziewczynką i 11-letnim chłopcem. Po jakimś czasie chłopca oddali do ośrodka opiekuńczego i dostali pod opiekę rodzeństwo - niepełnosprawnych chłopców w wieku 4 i 6 lat oraz 8-miesięczną dziewczynkę. Za opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymywali znacznie wyższe uposażenie, po kilka tysięcy złotych na dziecko. Gehenna dzieci - jak później ustaliła prokuratura - trwała od 2009 do 2013 roku.

Oskarżeni - dzisiaj 55-letni Jan G. i jego 50-letnia żona Agata G. w 2015 r. zostali skazani za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi.

Ze względu na błędy formalne sprawa wróciła do rozpatrzenia. W 2020 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. ponownie wydał wyrok skazujący - 5 lat więzienia.

Oskarżeni złożyli apelację, domagając się uniewinnienia lub wrócenia sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Na pierwszym terminie apelacyjnym 20 stycznia stawili się w kaliskim sądzie oskarżyciele posiłkowi - dwoje z czwórki pokrzywdzonych dzieci z rodziny zastępczej, dzisiaj już pełnoletni.

Pokrzywdzona ma dzisiaj 21 lat, pokrzywdzony chłopak - 19. To właśnie dzięki nim sprawa ujrzała światło dzienne. "To, co nas spotkało ze strony tych ludzi, było straszne. Znęcali się nad nami psychicznie i fizycznie. Staram się o tym nie pamiętać, ale kiedy dostałam wezwanie do sądu, wróciły te straszne wspomnienia" - powiedziała wówczas PAP 21-latka.

Z domu - jak wyznała - najbardziej zapamiętała, w jaki sposób karano jej 6-letnią wówczas siostrę. "Jeżeli zasnęła na nocniku, bo musiała siedzieć tak długo, dopóki się nie załatwiła, Agata chwytała ją za włosy i uderzała nią o ścianę" - powiedziała.

Wyznała, że pomimo traumatycznego dzieciństwa, udało jej się założyć rodzinę. Wychowuje dwumiesięcznego synka.

W czwartek sąd zmniejszył wymiar kary z 5 do 3 lat bezwzględnego więzienia.

W pozostałym zakresie wyrok utrzymano. Orzeczono środek karny w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi przez 15 lat.

Na ogłoszeniu wyroku 21-latki nie było w sądzie. W rozmowie telefonicznej z PAP powiedziała: "nie rozumiem, co oznacza szczególność okrucieństwa i czym kierował się sąd. Wiem jedno; to, co mnie w tym domu spotkało, pozostanie ze mną do końca życia. To ogromna trauma. Wystarczy, że ktoś zapyta mnie o dzieciństwo, to drętwieję. Nie płaczę, bo już tyle wylałam łez, że chyba już nie umiem płakać" - powiedziała.

Sprawa była wyłączona z jawności ze względu na dobro pokrzywdzonych.