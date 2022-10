Kalisz: Seniorzy chętnie zaszczepili się przeciwko grypie; limit wyczerpano w ciągu kilkunastu dni

Przed pandemią koronawirusa trzeba było namawiać seniorów, żeby nieodpłatnie zechcieli zaszczepić się przeciwko grypie. Dzisiaj darmowe szczepionki wyczerpano w ciągu zaledwie kilkunastu dni – powiedział PAP wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny, któremu podlega zdrowie.

W ramach miejskiego programu szczepień ochronnych przeciwko grypie miasto Kalisz od wielu lat realizuje program bezpłatnego szczepienia dla seniorów powyżej 60. roku życia.

W tym roku na ten cel zaplanowano ponad 40 tys. zł, a z bezpłatnej szczepionki mogło skorzystać 454 seniorów. Program uruchomiono 1 września i miał potrwać do 21 grudnia br. Okazało się, że zainteresowanie było tak duże, że limit miejsc wyczerpano w ciągu kilkunastu dni od ogłoszenia miejsca szczepienia.

"To pokazuje, że program jest ważny i potrzebny" - powiedział PAP wiceprezydent Mateusz Podsadny.

Przypomniał, że przed pandemią trzeba było namawiać seniorów, żeby skorzystali z darmowej szczepionki przeciwko grypie.

"Dzisiaj wyraźnie widać, że po doświadczeniach Polaków z Covid -19 świadomość na temat znaczenia szczepień zwiększyła się" - ocenił Podsadny.

Zdaniem wiceprezydenta, w tym roku nie ma szansy na dodatkowy zakup szczepionek. "Brak środków w budżecie. Nad zwiększeniem puli środków na ten cel w przyszłym roku będziemy zastanawiać się po przeanalizowaniu realizacji wszystkich miejskich programów" - powiedział.

Dla przykładu wskazał, że działający przy prezydencie zespół ds. lecznictwa zauważył, że w tym roku mniejszym zainteresowaniem cieszy się np. program bezpłatnej mammografii dla kobiet. "Być może część środków z tego programu w przyszłym roku przerzucimy na szczepienia przeciwko grypie i zakupimy więcej szczepionek" - poinformował.

Pozostałe grupy wiekowe szczepionkę przeciwko grypie mogą przyjąć w aptekach i przychodniach.

"Można przyjść do nas ze swoją szczepionką lub otrzymać ją na miejscu. Płaci się tylko za szczepionkę - 60 zł. Za jej podanie płaci NFZ" - poinformowano w przychodni przy ul. Winiarskiej.

Szczepionka jest bezpłatna dla osób powyżej 75 roku życia, kobiet w ciąży, dzieci po ukończeniu 6 m. życia, osób chorujących przewlekle i z obniżoną odpornością.

Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu. Rozpoznanie grypy i odróżnienie jej od przeziębienia nie jest łatwe, należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Wirusem grypy łatwo się zakazić, ponieważ przenosi się drogą kropelkową.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Zdrowia, zachorować na grypę może każdy, ale szczególnie ciężko chorobę przechodzą osoby powyżej 65. roku życia, dzieci poniżej 5. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z nadwagą/otyłością, osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności (np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca.

Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy. Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch-trzech tygodni i utrzymuje się 6-12 miesięcy.

Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany w oparciu o nowe szczepy wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie. Dlatego szczepić się należy co roku. Co istotne, szczepionkę przeciwko Covid -19 i grypie można przyjąć w czasie tej samej wizyty w punkcie medycznym.