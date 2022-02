Kalisz: Skarb Państwa kupił nieruchomość z przeznaczeniem dla sądu rejonowego

Skarb Państwa kupił od firmy Orange nieruchomość przy al. Wolności 7. Obiekt zostanie przeznaczony dla potrzeb sądu rejonowego – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu Patryk Pietrzak.

Prezes sądu wskazał, że co prawda na elewacji budynku od strony alei Wolności 7 w Kaliszu nadal wisi ogłoszenie o wystawieniu go na sprzedaż, ale już nieaktualne, gdyż 22 grudnia Skarb Państwa nabył tę nieruchomość. "W jej skład wchodzą dwa budynki oraz wewnętrzny plac nadający się na mały parking" - powiedział Patryk Pietrzak.

To nieruchomość sąsiadująca z Sądem Okręgowym i Rejonowym. Od strony formalnej stały zarząd nad nią ma Sąd Apelacyjny w Łodzi, który przeprowadzi remont - wyjaśnił.

"Udało się namówić decydentów, żeby taka decyzja zapadła. Chodziło nam o to, by polepszyć funkcjonowanie wydziału gospodarczego, który mieści się na ul. Asnyka. Nadarzyła się okazja i uważam, że trzeba było z niej skorzystać, gdyż w obecnej sytuacji na rynku budowlanym wybudowanie nowego obiektu byłoby zbyt dużym wydatkiem" - powiedział prezes kaliskiego SO.

Jeszcze nie wiadomo, który wydział zostanie ostatecznie przeniesiony; przy ul. Asnyka swoją siedzibę ma też wydział rodzinny i nieletnich. Nowe budynki mają charakter typowo biurowy. "Wcześniej pracowało tam 200 osób; jest co najmniej 40 pomieszczeń" - zaznaczył Pietrzak.

Prace remontowe najprawdopodobniej rozpoczną się w przyszłym roku. Ceny zakupu nie ujawniono ze względu na tajemnicę handlową. Wiadomo, że istniejąca tam placówka pocztowa nadal pozostanie.