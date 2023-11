Kalisz: Trwa XXIII kwesta na rzecz ratowania trzech zabytkowych cmentarzy przy Rogatce

Trwa kwesta na ratowanie trzech zabytkowych cmentarzy przy Rogatce. W XXIII zbiórce uczestniczą włodarze miasta, urzędnicy, politycy, harcerze i uczniowie kaliskich szkół. Prezydentowi Kalisza pomaga w kweście 13-letnia córka.

1 listopada zbiórka do puszek prowadzona jest jednocześnie na dwóch kaliskich cmentarzach ˗ komunalnym przy ul. Poznańskiej w godzinach od 8 do 16 oraz na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w godzinach od 8 do 14 i od 15 do 18.

Celem tegorocznej kwesty - jak poinformował PAP prezydent Krystian Kinastowski - jest zgromadzenie środków na konserwację zniszczonego pomnika Anny ze Stokowskich Radwan Babskiej z 1919 roku z cmentarza rzymskokatolickiego.

"Na pomniku zachowało się epitafium o treści: Boże, okaż jej choć tyle dobroci, ile ona wokół siebie rozsiewała. Przypuszczalnie zmarła była żoną Czesława Babskiego herbu Radwan oraz matką znanego bankowca Aleksandra Babskiego" - powiedział prezydent.

Włodarz miasta kwestuje na cmentarzu miejskim wraz z 13-letnią córką. "Wziąłem ze sobą córkę, ponieważ to jedyna okazja, żeby oprócz wsparcia kwesty dowiedzieć się trochę o historii miasta i nauczyć pielęgnowania pamięci o zmarłych. Cmentarz miejski jest świadkiem historii Kalisza" - powiedział Krystian Kinastowski.

Dr Jarosław Dolat, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK oddział w Kaliszu, dodał, że celem tegorocznej kwesty jest też dokończenie prac przy sarkofagu rodzin Thanów i Hintzów na cmentarzu ewangelickim oraz odnowienie kolejnego nagrobka, gdzie podmurówka kamienna jest w bardzo złym stanie.

Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano środki w wysokości 23 614,19 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie drugiej części należności za zrealizowane w 2022 roku prace przy grobowcu Thanów i Hintzów oraz na konserwację nagrobka Marii ze Świtalskich Czarnieckiej, zmarłej w 1913 r., z nekropolii katolickiej.

Zabytkowe nagrobki, grobowce i kaplice na trzech wyznaniowych nekropoliach przy Rogatce (grecko-prawosławnym, ewangelicko-augsburskim i katolickim) kryją prochy minionych pokoleń kaliszan, są świadectwem wielokulturowej przeszłości Kalisza, a także wyrazem kunsztu kamieniarzy i rzeźbiarzy działających w mieście.

Cmentarz ewangelicko-augsburski, inaczej "Luterska Górka" to cmentarz protestancki założony w 1689 roku. To najstarsza zachowana nekropolia w Kaliszu i jedna z najstarszych w Polsce. Na cmentarzu pochowani są m.in. Jan Bernhard - polski inżynier niemieckiego pochodzenia, geodeta i urbanista; Arnold Fibiger - polski budowniczy fortepianów, przemysłowiec; Emil Ordon - prawnik, powstaniec listopadowy i brat Juliana Konstantego Ordona; Konrad Wünsche - polski właściciel ziemski niemieckiego pochodzenia, oficer i działacz konspiracyjny w czasie II wojny światowej; Michał Dobriak - nestor kaliskich artystów plastyków; Albert Nestrypke - ceniony w dwudziestoleciu międzywojennym architekt oraz Rafał Władysław Stilter - legendarny w grodzie nad Prosną zegarmistrz. W październiku odbyło się uroczyste złożenie szczątków Stefana Szolca-Rogozińskiego, wybitnego kaliskiego podróżnika i badacza Kamerunu, którego prochy przywieziono z Paryża.

Cmentarz grecko-prawosławny, inaczej "Grecka Góra", został założony w 1786 roku. Pochowana jest tam m.in. córka kaliskiego gubernatora Michaiła Daragana - Maria czy wojenny naczelnik okręgu kaliskiego książę Aleksandr Golicyn.

Najmłodszy jest Cmentarz Miejski - został założony w 1807 roku. Spoczywają na nim prochy wielu zasłużonych kaliszan m.in. Adama Chodyńskiego, Władysława Kościelniaka i Alfonsa Parczewskiego.

Datki można wpłacać także na konto PTTK Oddział w Kaliszu nr 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712 w banku Santander Bank Polska SA (w tytule wpłaty należy wpisać: "darowizna ˗ kwesta 2023").

Miasto przypomina, że każdy administrator zabytkowego cmentarza może, zgodnie z przepisami prawa, ubiegać się o dotacje z budżetu Miasta. Od 2020 roku z budżetu Miasta przeznaczono na ten cel 400 tysięcy złotych.