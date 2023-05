Kalisz: W Noc Muzeów będzie można zwiedzić byłe więzienie

Kaliszanie po raz 19. będą mogli odwiedzić palcówki kulturalno-oświatowe w ramach Nocy Muzeów. Wśród obiektów jest byłe więzienie przy ul. Łódzkiej.

W zakładzie karnym przy ul. Łódzkiej kręcono sceny m.in. do filmów "Dług" Krzysztofa Krauzego i "Tango Libre" w reżyserii Frédérica Fonteyne.

Organizatorzy zapowiedzieli, że zostaną udostępnione do obejrzenia: pawilon penitencjarny, cele i ich wyposażenie, dyżurki oddziałowych i wychowawców. Obecni na miejscu funkcjonariusze szkoły oraz studenci, członkowie Koła Naukowego Przyjaciół Historii SWWS zapoznają zwiedzających z historią oraz specyfiką byłego więzienia.

Wzorem lat ubiegłych wejście do każdej z instytucji w ramach Nocy Muzeów jest bezpłatne.

Dla chętnych będą udostępnione Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, rezerwat archeologiczny na Zawodziu i Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. W dworku zostanie zaprezentowana bielizna kobieca z początku XX w. oraz odbędzie się pokaz prania i prasowania pn. "Jak to robiły nasze prababki".

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu na zwiedzających oczekiwać będzie zabytkowa Sala rycerska oraz wystawa pn. "Ornaty papieskie na tle zabytkowych szat liturgicznych".

W urzędzie miasta Kalisza będzie do obejrzenia ekspozycja multimedialna, która ukazuje dzieje Kalisza - od czasów najdawniejszych po dziś. Zwiedzający odkryją wiele tajemnic, jakie kryją ratuszowe piwnice oraz wieża z tarasem widokowym. Jej scenariusz poprowadzi zwiedzających przez wieki historii Kalisza i regionu, aż do czasów współczesnych, przez wyjątkowe wydarzenia, tajemnice miasta i jego zagadki; umożliwi spotkanie z postaciami związanymi z jego dziejami i współczesnością.

W Galerii Sztuki im. Jana Tarasina będzie można wziąć udział w spotkaniu z prof. Andrzejem Bednarczykiem, który pracował przy wydaniu multiksiążki pt. "Listy Minotaura do zakażonych" - wydawnictwa ASP w Krakowie i Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, nominowanej do dwóch prestiżowych nagród: na Najpiękniejszą Polską Książkę 2022 oraz do Europejskiej Nagrody Design w kategorii: Projekty Samoinicjowane.

Na Noc Muzeów zaprasza do swojej siedziby głównej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku przy ul. Kościelnej 1 . Udostępnionych będzie siedem sal wystawowych, w tym wystawa czasowa "A mundury ich był szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim". Dworzec PKP w Opatówku będzie udostępniony do zwiedzania z wystawą z okazji "120 -lecia Kolei Warszawsko - Kaliskiej". W sali kinowej będzie wyświetlany film o utraconych i odzyskanych polskich dobrach kultury.