Kalisz: W przypadku zagrożenia schronienie znalazłoby 7 proc. mieszkańców

W Kaliszu mamy 74 ukryć, w których schronienie znalazłoby 6 tys. 897 mieszkańców – powiedziała PAP zastępca naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Ewa Koszyczarek.

Kaliski urząd - jak przekazała PAP Ewa Koszyczarek - posiada informacje, z których wynika, że w mieście znajdują się 74 ukrycia, w których na ok. 100 tys. mieszkańców schronienie znalazłoby zaledwie 7 proc. kaliszan. "Są to piwnice i podpiwniczenia, zlokalizowane w blokach mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, budynkach miasta, szkołach czy szpitalu" - powiedziała.

Ukrycia - jak wyjaśniła - nie spełniają wymogów schronów. "Służą one głównie do chwilowego ukrycia się ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z działań wojennych oraz skutkami różnych awarii, podczas których doszło do uwolnienia środków promieniotwórczych czy trujących" - wyjaśniła. "Schrony tym różnią się od ukryć, że są wyposażone w urządzenia i sprzęt, jak np. filtrowentylacja, silniki, zawory i klapy wywiewne. Ponadto musi w nich znajdować się sprzęt i materiały potrzebne do normalnej eksploatacji, np. zapas wody pitnej, środki ochrony osobistej i leki" - powiedziała Koszyczarek.

W Kaliszu jest jeden schron przy ul. Granicznej, wybudowany na początku lat 60-tych o powierzchni 500 m kw. Wyposażony jest w pomieszczenia operacyjne, urządzenia gwarantujące niezależne funkcjonowanie obiektu m.in. system centralnego ogrzewania, specjalny system agregatów filtrowo - wentylacyjnych, agregat prądotwórczy, centrala łączności przewodowej i radiowej.

Obiekt został przekazany fundacji, opiekującej się niepełnosprawnymi, gdzie odbywają się zajęcia.

Jak poinformowała Ewa Koszyczarek "zgodnie z zaleceniami MSWiA od przyszłego tygodnia strażacy będą kontrolować ukrycia wskazane przez miasto w celu sprawdzenia ich przydatności do użytkowania". Wtedy - jej zdaniem - okaże się, ile rzeczywiście miejsc nadaje się do ochrony dla ludności. Zaznaczyła, że są to miejsca mocno zaniedbane, ponieważ prawo nie reguluje kwestii ich konserwacji i remontów.