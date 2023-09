Kalisz: We wtorek i środę woda w mieście zostanie przegrzana, by zapobiec ewentualnemu rozwojowi bakterii Legionella

W Kaliszu we wtorek i środę nastąpi przegrzanie wody, by umożliwić mieszkańcom zdezynfekowanie instalacji. Ma to zapobiec ewentualnemu rozwojowi bakterii Legionella – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza Katarzyna Ciupek.

W Kaliszu nie stwierdzono obecności bakterii Legionella, ale na wniosek prezydenta miasta Krystiana Kinastowskiego spółka Energa Ciepło Kaliskie podniesie temperaturę wody, by mieszkańcy mogli przepłukać wewnętrzne instalacje. Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę, w najbliższy wtorek i środę temperatura wody wzrośnie do 70 stopni Celsjusza. "Aby zdezynfekować domowe instalacje, należy w tych dniach przepłukać krany i prysznice" - wyjaśniła rzeczniczka kaliskiego urzędu miasta.

Legionella pneumophila to bakteria, która rozwija się w środowisku wodnym w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego w przypadku wdychania zanieczyszczonych aerozoli, np. podczas korzystania z prysznica lub klimatyzacji. W czwartek sanepid poinformował o 166 przypadkach legionellozy, z czego 112 odnotowano w Rzeszowie. W piątek zmarła 22 osoba chora.