Kalisz: Wiceminister rolnictwa: dzięki polityce zrównoważonego rozwoju rozwijają się wsie, gminy, powiaty i miasta

Dzięki polityce zrównoważonego rozwoju rozwijają się wsie, gminy, powiaty i miasta. Jako były samorządowiec wiem, jak kiedyś było trudno pozyskać środki – powiedział w poniedziałek podczas Wielkopolskiego Forum Samorządowego w Kaliszu wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Tomasz Bartosik.

W poniedziałek odbywa się w Kaliszu Wielkopolskie Forum Samorządowe, w którym bierze udział blisko 300 osób. W jego ramach zaplanowano siedem paneli dyskusyjnych - o inwestycjach w samorządach, rozwoju kultury, lokalnego rynku pracy, sportu i działaniach ekologicznych.

Zaplanowano dyskusję nad rozwojem budownictwa społecznego w celu reagowania na potrzeby mieszkaniowe. Będzie też mowa o szkolnictwie w samorządach, nowych wyzwaniach związanymi z problemami kadrowymi, ze zmianami populacyjnymi i przemocą.

"To bardzo ważne, aby wymienić poglądy i rozmawiać na temat rozwoju naszych gmin i miast. Będziemy rozmawiać o czymś, co się już dzieje, bo zrównoważony rozwój stał się faktem, to nie jest zapowiedź, to nie jest rzecz, o której dopiero myślimy. To jest realizacja zamierzeń, które były zapisane w naszym programie a które dzisiaj są faktem" - powiedział obecny w Kaliszu wiceminister Bartosik.

Podkreślił, że dzięki polityce zrównoważonego rozwoju rozwijają się gminy, powiaty i miasta. Przypomniał, że kiedy był samorządowcem, osobiście doświadczył, jak było trudno pozyskać środki na inwestycje.

"Zdobyć dofinansowanie było ogromnym szczęściem. Samorządowcy pamiętają, jak to wyglądało, jakie księgi rozliczeniowe trzeba było zawozić do województwa czy marszałka" - powiedział.

Propozycja rządu PiS w ramach zrównoważonego rozwoju - jak podkreślił - jest prostsza. "Jej najważniejsza ideą jest to, że samorządowcy sami decydują o tym, na co chcą środki przeznaczyć, bo wiedzą, jakie mają potrzeby, które przez wiele lat nie były realizowane" - ocenił.

Podkreślił, że wiele gmin nigdy nie mogło skorzystać z dofinansowania, ponieważ nieosiągalne dla samorządów było zgromadzenie wkładu własnego.

"Dzięki naszym programom, nie tylko takim jak Polski Ład, gminy mogą realizować od dawna oczekiwane przedsięwzięcia. Dzisiaj każdy samorządowiec może zabiegać o środki, bo zaniedbania są wieloletnie" - powiedział.

Wskazał, że np. rozwijają się Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy wyposażają swoje strażnice w sprzęt, remontują obiekty. "To wszystko ma znaczenie, bo buduje lokalną społeczność, integruje i skupia wokół celów" - ocenił.

Według Bartosika polityka zrównoważonego rozwoju jest komplementarna, obejmuje wszystkie działania, zagadnienia i dziedziny życia społecznego.

Jak powiedział PAP organizator Forum poseł PiS Jan Mosiński, podczas paneli zostaną wypracowane konkluzje pod projekty ustaw. "Dokonamy oceny współpracy jednostek samorządowych z władzą centralną, rządem, światem nauki i biznesu. Uzyskamy odpowiedź na istotne pytania, jak oceniania jest rola samorządu w modelu rozwoju realizowanym przez rząd PiS na trzech poziomach - krajowym, regionalnym i lokalnym" - powiedział.

Poseł przypomniał, że rząd PiS "opracował i wprowadził model zrównoważonego rozwoju kraju, czyli wspieranie w rozwoju inwestycyjnym wszystkich, nawet najmniejszych miejscowości", podczas gdy - jak ocenił - poprzednicy realizowali model polaryzacyjno-dyfuzyjny, w którym środki trafiały tylko do największych miast.

Wielkopolskie Forum Samorządowe potrwa do godz. 19.