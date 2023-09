Kalisz: Wielkopolski wieniec na dożynkach prezydenckich

W weekend wielkopolski wieniec dożynkowy będzie oceniany w konkursie organizowanym w Pałacu Prezydenckim w Warszawie na dożynkach prezydenckich – poinformowało PAP Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Wieniec dożynkowy dla województwa wielkopolskiego przygotował artysta ludowy Piotr Barańczak wraz z żoną Marią, rodziną i sąsiadami, mieszkańcami wsi Trzemeszno koło Rozdrażewa w powiecie krotoszyńskim.

Wieniec formą nawiązuje do tzw. korony, którą po żniwach zakładała na głowę przodownica. Do jego wykonania użyto w różnych splotach i proporcjach trzech zbóż: żyta, pszenicy i owsa. Do dekoracji wykorzystano naturalne suszone kwiaty i zioła, jarzębinę i len. Wieniec ma kulistą podstawę i wychodzące od niej sześć ramion, zwieńczonych wiechą z kłosami pszenicy, kwiatów zatrwiana i owoców lnu.

Całość wieńczy korona z ośmioma ramionami plecionymi ze słomki, zawiniętymi w kształt serca, i krzyż z prasowanej słomki.

Wieńcowi z Wielkopolski - jak poinformowało kaliskie Centrum Kultury i Sztuki - towarzyszyć będzie grupa wieńcowa złożona z tancerzy i śpiewaków Zespołu Tańca Ludowego Głogowianie z Gminy Raszków w powiecie ostrowskim wraz z kapelą dudziarską Snutki z Potarzycy koło Jarocina.

Głogowianie tańczą od kilkunastu lat i składają się głównie z par małżeńskich, mieszkańców Głogowy. Wykonują tańce wielkopolskie, cieszyńskie, kaszubskie i narodowe.

W sobotnim konkursie grupa wieńcowa zaprezentuje krótki obrzęd dożynkowy.

"Żniwiarze z kapelą i z przodownicami w wieńcach na głowie przybędą do gospodarza, dziękując za zebrane plony, wręczając wieniec i chleb. Zaśpiewają dożynkowe pieśni i odtańczą wielkopolski wieniec przy melodiach takich, jak chodzony, wiwat i okrągły" - przekazało CKIS.

Głogowianie i kapela wystąpią w odświętnych strojach, tradycyjnie noszonych przez mieszkańców wsi południowej części Wielkopolski. Do tańca zagrają młodzi muzycy z okolic Jarocina, na tradycyjnych wielkopolskich instrumentach - Fryderyk Jankowski na dudach i Jagoda Pawlak na skrzypcach podwiązanych. Oboje od kilku lat tworzą część kapeli dudziarskiej działającej przy zespole Snutki w Potarzycy. Uczą się gry w Kuźni Tradycji w Poznaniu. Przedstawiciele Wielkopolski wezmą także udział w niedzielnych obchodach dożynek prezydenckich.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę