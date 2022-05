Kalisz: Wspólny bieg Polaków i Ukraińców z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Polacy i Ukraińcy pobiegli w poniedziałek wspólnie w XII Biegu z flagą, który odbył się w Kaliszu. Nad głowami biegaczy powiewały polskie i ukraińskie flagi.

2 maja, po dwóch latach przerwy z powodu pandemii koronawirusa, wrócił Bieg z flagą w Kaliszu. Wydarzenie z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej po raz dwunasty odbywa się pod patronatem posła Piotra Kalety.

"To jest świadectwo patriotyzmu, polskości i przywiązania do naszych barw narodowych, ponieważ pod biało-czerwoną chorągwią zmieszczą się wszyscy ze swoimi poglądami i religią" - powiedział PAP poseł PiS. Według niego obecność całych rodzin z dziećmi świadczy o tym, że ludzie chcą się jednoczyć wokół flagi biało-czerwonej.

Jak powiedział "wydarzenia w Ukrainie pokazują, że o wolność musimy zabiegać i troszczyć się, bo - jak doświadcza tego Ukraina - nic nie jest dane raz na zawsze".

W biegu z flagą wzięło udział 160 osób. Wśród nich na starcie stanęli Karolina i Robert Adaszewscy z Warszawy, którzy przyjechali do Kalisza w odwiedziny do rodziny. Małżonkowie pobiegli z synami 5-letnim Mikołajem i 7-letnim Michałem. "Dla naszych dzieci takie wydarzenia są najlepszą lekcją patriotyzmu. To jest uczenie poszanowania flagi, godła i miłości do naszej ojczyzny" - oświadczyli.

Ewelina i Emil Ogórkiewiczowie z 5-letnią córką Hanią przyjechali do Kalisza z pobliskiego Pleszewa. "Lubimy biegać a ten bieg ma dla nas szczególne znaczenie, bo patriotyczne" - oświadczyli.

W tym roku po raz pierwszy udział w Biegu z flagą wzięli uchodźcy, zamieszkali w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza. "Lubię biegać i szanuję społeczeństwo polskie" - powiedział Witalij z Tarnopola. W imprezie towarzyszyły mu Ludmiła i Alona z synami, które uciekły przed wojną z Dniepra. W rękach trzymali dwie flagi: polską i ukraińską.

W wydarzeniu wzięło udział 160 osób. Tradycyjnie imprezę rozpoczął bieg rodzinny na dystansie 800 metrów. Pół godziny później wystartowali uczestnicy biegu głównego na dystansie 2500 metrów.

Trasa biegu obejmuje część Szlaku Bursztynowego i Parku Przyjaźni. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy uczestnictwa.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 r. Celem święta jest promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W tym dniu Polacy z dumą wywieszają flagi w domach i instytucjach państwowych.