Kalwaria Pacławska: Zakończyły się prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach klasztornych i kaplicach

Prace konserwatorskie i budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych i kaplicach w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla dobiegły końca. Przeprowadzono m.in. konserwację malowideł ściennych i drewnianego wystroju kościoła, czterech kaplic, w tym: Domu Matki Bożej i kaplicy Ukrzyżowania Pana Jezusa.

Kalwaryjskie sanktuarium to jedno z najbardziej znanych miejsc kultu w Polsce i pielgrzymek. Często nazywane jest Jerozolimą Wschodu - ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej, a z kolei z uwagi na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych, nosi też miano Jasnej Góry Podkarpacia. Kult Matki Bożej Kalwaryjskiej datuje się już od XVIII stulecia.

Jak poinformował PAP o. Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), którzy od początku istnienia Kalwarii Pacławskiej się nią opiekują, w piątek 27 maja nastąpi uroczyste podsumowanie prac zrealizowanych w ramach projektu "Kalwaryjskie Fortalicium Fredry".

Ci, którzy przybędą tego dnia do Kalwarii Pacławskiej będą mogli obejrzeć odrestaurowane budynki, wysłuchać wykładów na temat zrealizowanych prac konserwatorskich przy kościele i kapliczkach, posłuchać muzyki narodów w wykonaniu Tria Rodzinnego, uczestniczyć w mszy św. dziękczynnej i zwiedzić pięć nowych wystaw, w tym związaną z fundatorami kościoła kalwaryjskiego - Andrzejem Maksymilianem Fredrą, który w XVII wieku założył osadę Kalwaria Pacławska i wybudował klasztor, oraz Szczepanem Józefem Dwernickim, który sto lat później ufundował obecny kościół.

W ramach projektu "Kalwaryjskie Fortalicium Fredry", którego realizacja rozpoczęła się jesienią 2018 roku, przeprowadzono konserwację i remont obiektów położonych na terenie założenia klasztornego wraz z kaplicami kalwaryjskimi, aby zwiększyć przestrzeń przeznaczoną na cele kulturowe.

O. Krzysztof Hura, gwardian, proboszcz i kustosz bazyliki przekazał PAP, że koszt projektu wyniósł ponad 25,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to prawie 21 mln zł, zaś środki własne klasztoru to prawie 3,7 mln zł.

W budynku klasztoru m.in. wykonano tynki renowacyjne zewnętrzne, przeprowadzono renowację elewacji, zabezpieczono konstrukcję dachu i wymieniono uszkodzone jego elementy.

We wnętrzu kościoła przeprowadzono prace konserwatorskie malowideł ściennych i drewnianego wystroju kościoła, takich jak: polichromia sklepienia i ściany, chrzcielnica, organy z prospektem i balustradą chóru, konfesjonały, stalle w prezbiterium.

Prace remontowo-konserwatorskie przy drewnianych wystrojach wnętrz czterech kaplic kalwaryjskich: Domu Matki Bożej, Grobu Matki Bożej, kaplicy Ukrzyżowania Pana Jezusa i kaplicy św. Rafała, objęły: konserwację elewacji, oczyszczenie tynków i detali architektonicznych, uzupełnienie ubytków, impregnację strukturalną, a także malowanie i konserwację malowidła ściennego na elewacji frontowej kaplicy Ukrzyżowania.

Zrealizowano też prace konserwacyjne przy drewnianych ołtarzach, obejmujące strukturę, rzeźby i obrazy, w tym uzupełnienie ubytków zaprawy w obrazach i struktury drewnianej oraz snycerki, przywrócono też obiektom struktury i snycerki pierwotną kolorystykę i złocenia.

Przebudowane i rozbudowane zostały też budynki gospodarcze na potrzeby obsługi pielgrzymów i prowadzonej działalności kulturalnej oraz edukacyjnej, w tym też dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany został także teren wokół budynku i kupiono niezbędne wyposażenie pokoi, sal konferencyjnych, sal wystawowych, sprzęt multimedialny, system monitoringu oraz sprzęt nagłaśniający.

Projekt "Kalwaryjskie Fortalicium Fredry" był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, nazywane Jerozolimą Wschodu bądź Jasną Górą Podkarpacia, znajduje się w najbardziej na północ wysuniętej części Karpat Wschodnich na wysokości 465 m.

Franciszkański kompleks klasztorny w Kalwarii Pacławskiej powstał na wzgórzu Karpat Wschodnich w XVII w. z pobudek religijnych wojewody podolskiego, kasztelana lwowskiego Andrzeja Maksymiliana Fredry z Pleszowic herbu Bończa. Legenda głosi, że podczas jednego z polowań puścił się w pogoń za szczególnie dorodnym okazem jelenia. Niespodziewanie zwierzę zatrzymało się, a wśród jego rogów pojawił się jaśniejący krzyż. Fredro postanowił upamiętnić to miejsce, wznosząc na wzgórzu kościół i klasztor, do którego sprowadził franciszkanów.

W 2020 roku w trakcie prowadzonych badań archeologicznych związanych z przebudową i rozbudową kompleksu natrafiono na terenie klasztoru franciszkanów na relikty murów kamiennych, będących prawdopodobnie fundamentami klasztoru wybudowanego w XVII wieku z inicjatywy Fredry.

Dzisiejszy kościół pochodzi z fundacji Szczepana Józefa Dwernickiego (budowany w latach 1770-1775). Dwernicki osiadłszy w Kalwarii Pacławskiej przed 1770 rokiem zaangażował się w budowę nowego kościoła i około 20 kaplic. Do dziś uważany jest za największego darczyńcę klasztoru.

Kościół, mimo modernizacji wymuszonych pożarami w XIX stuleciu, zachował pierwotny barokowy styl z freskami najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa freskowego w Małopolsce Wschodniej, pochodzącego ze Lwowa, Stanisława Stroińskiego. Ołtarze z bogatą ornamentykę wywodzą się z warsztatu wybitnego rzeźbiarza lwowskiego Macieja Polejowskiego. Na uwagę zasługują także barokowe organy.

W świątyni znajduje się cudowny, łaskami słynący obraz Matki Bożej. Najpierw odbierał on cześć we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim, przed którym modlili się m.in. królowie: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, Książę Jeremi Wiśniowiecki oraz hetmani Stanisław Żółkiewski i Stefan Czarniecki. W księgach odnotowano ponad 50 cudów. W bazylice znajduje się też grób Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca, do którego w ostatnim czasie pielgrzymuje niezliczona liczba wiernych.

Kalwaria to również 42 kaplice rozsiane po wzgórzach, czyli: Dróżki Pana Jezusa, Droga Krzyżowa, Dróżki Matki Bożej oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kaplice te służą do rozważania tajemnic Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej.

Kalwaria Pacławska przyciąga rzesze ludzi nie tylko ze względów religijnych, ale też rekreacyjnych. Tamtejszy park krajobrazowy z rezerwatem przyrody jest dla wielu idealnym miejscem do odpoczynku.