Kamil Bortniczuk, lider listy PiS do Sejmu w okręgu nr 16: celujemy w siedem mandatów

Minister sportu Kamil Bortniczuk, lider listy PiS w wyborach do Sejmu w okręgu nr 16, zapowiedział w sobotę w Płocku (Mazowieckie), że celem tego ugrupowania jest tam poprawienie poprzedniego wyniku wyborczego. Celujemy w siedem mandatów - podkreślił podczas prezentacji kandydatów PiS do Sejmu.

Na liście PiS ubiegających się o mandat poselski w okręgu nr 16 na drugim miejscu znalazł się wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, na trzecim miejscu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, a na kolejnych miejscach m.in.: szefowa klubu radnych tego ugrupowania w Płocku Wioletta Kulpa, obecna posłanka Anna Cicholska, a także wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski oraz wiceminister ochrony środowiska i klimatu Jacek Ozdoba.

Bortniczuk o liście kandydatów PiS do Sejmu w okręgu nr 16 powiedział, że to bardzo silna drużyna, w której znaleźli się zarówno przedstawiciele rządu, jak i samorządów oraz działacze społeczni w różnym wieku. "Siedmiu obecnych parlamentarzystów znajduje się na tej liście. I to nie jest przypadek. To jest wyznaczenie naszego celu na te wybory. Celujemy w siedem mandatów" - podkreślił szef resortu sportu.

W wyborach do Sejmu w 2019 r. w okręgu nr 16 na 10 możliwych mandatów PiS zdobył sześć, KO - dwa mandaty, a PSL i SLD po jednym mandacie.

Jak zaznaczył w sobotę Bortniczuk, w każdym okręgu PiS chce wzmacniać swe listy kandydatów i poprawiać swój wynik wyborczy. Przypomniał, że w okręgu nr 16 w poprzednich wyborach do Sejmu ugrupowanie to "mogło cieszyć się bardzo dużym poparciem, które przełożyło się na sześć mandatów poselskich". "Chcemy tę kampanię przeprowadzić w taki sposób, żeby ten wynik jeszcze poprawić, żeby tych mandatów w okręgu nr 16 było co najmniej siedem" - oświadczył.

I dodał: "Przed nami 40 dni kampanii do ciszy wyborczej, 40 dni ciężkiej pracy, takiej sportowej harówy". "Tam, gdzie trzeba będzie, będziemy gryźć trawę, aby przekonać do tego, że osiem ostatnich lat to czas bardzo dobry dla Polski, że to czas wielkiego przełomu, że tutaj w Płocku osiem ostatnich lat to ogromny rozwój Orlenu, naszego ogólnopolskiego czempiona, kolejne przejęcia, wzmocnienia, rewelacyjne wyniki finansowe, udział w wielu akcjach społecznych. Tego będziemy bronić" - powiedział Bortniczuk.

Wspomniał przy tym, odwołując się do obecnej pozycji Orlenu, że jedno z pytań referendalnych dotyczy właśnie tego, "czy jesteśmy za tym, że kluczowe przedsiębiorstwa powinny pozostać w rękach polskich, czy jednak chcielibyśmy by były prywatyzowane". "Tak jak chcieli tego nasi poprzednicy. Do Orlenu jeszcze nie doszli, ale wszystko przed nimi. O PLL LOT już bardzo otwarcie mówili" - zaznaczył lider listy PiS w okręgu nr 16.

Bortniczuk zwrócił jednocześnie uwagę, że osiem ostatnich lat "to także wzmocnione bezpieczeństwo, pod każdym względem", w tym bezpieczeństwo militarne Polski, "temat bardzo ważny w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą". "Nasz rząd na to reaguje. Przeznaczamy absolutnie rekordowe środki na zbrojenie. Budujemy armię na tyle silną, aby nikomu o zdrowych zmysłach nie przyszło do głowy atakować Polski" - dodał. Wspomniał też o budowie muru na granicy z Białorusią.

Bortniczuk zadeklarował, że w ramach kampanii wyborczej zamierza dotrzeć do każdej gminy w okręgu nr 16. Zaapelował przy tym o zaangażowanie w tę kampanię i wsparcie kandydatów PiS. "Pomóżcie nam zwyciężyć, abyśmy z tej dobrej drogi nie zeszli" - powiedział, podsumowując osiem lat rządów PiS.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki ocenił, że PiS różni się tym od swych politycznych oponentów, że dotrzymuje słowa. Jako przykład, podał m.in. wsparcie rządowych programów dla samorządów i mieszkańców mniejszych miejscowości, w tym ze środków - jak mówił - "zabranych złodziejom VAT i mafii paliwowej". "Zabraliśmy im te pieniądze i skierowaliśmy szerokim strumieniem na rozwój samorządów" - dodał.

Także Małecki zwrócił uwagę, że przy okazji wyborów parlamentarnych będzie można odpowiedzieć na pytania referendalne. "Pytanie referendalne, czy jesteś za wyprzedawaniem spółek Skarbu Państwa, w Płocku brzmi następująco, wprost. W referendum odpowiemy, czy jesteśmy za tym, żeby ktoś sprzedał Orlen, żeby Orlen został sprywatyzowany. Bo coraz śmielej mówią o tym przedstawiciele opozycji w różnych wystąpieniach, później się z tego gęsto tłumaczą, że się przejęzyczyli, pomylili. Słyszymy, że Orlen trzeba będzie podzielić, rozsprzedać. Nie ma na to zgody" - podkreślił wiceszef resortu aktywów państwowych.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik stwierdził, że kampania wyborcza to m.in. czas rozliczeń. Przypomniał w tym kontekście, że odpowiadając za bezpieczeństwo Polski, przeprowadził przez Sejm dziewięć "ciężkich, dużych ustaw, przy ogromnym hałasie opozycji", w tym ustawę modernizacyjną, o Ochotniczych Strażach Pożarnych czy o Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

"Ale chyba najważniejsza ustawa, jaką przeprowadziłem przez Sejm, to ustawa o budowie zapory na granicy z Białorusią. Odbywała się ta walka w parlamencie przy oporze opozycji. Zazdrościłem takim krajom, jak Litwa i Łotwa, gdzie cała opozycja poparła tam budowę zapory na granicy z Białorusią. Polska opozycja w postaci Platformy Obywatelskiej, zrobiła dziką awanturę" - podkreślił Wąsik. Jak zauważył, mimo tego, że Donald Tusk mówił, iż polska zapora na granicy z Białorusią nie powstanie ani za rok, ani za dwa czy trzy lata, powstała ona w dziesięć miesięcy i "skutecznie broni polskiej ziemi przed wojną hybrydową".

Podczas sobotniej konferencji prasowej PiS w Płocku zaprezentowano także kandydatów tego ugrupowania w wyborach do Senatu: w okręgu nr 38 jest to ubiegający się o reelekcję Marek Martynowski, natomiast w okręgu nr 39 - starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski.

Okręg wyborczy nr 16 w wyborach do Sejmu obejmuje Płock oraz powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowskiW wyborach do Senatu okręg wyborczy nr 38 to obszar Płocka, a także powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego, natomiast okręg nr 39 to powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października - na czteroletnią kadencję wybranych zostanie 460 posłów i 100 senatorów.

