Kamiński: ani na moment nie utraciliśmy kontroli nad suwerennością naszej granicy

Ani na moment w czasie trwania kryzysu nie utraciliśmy kontroli nad suwerennością naszej granicy. To była kwestia odpowiedniego zarządzania tym poważnym, niezwykle fundamentalnym kryzysem, jaki dotknął granicę naszego państwa - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

W czwartek w Kuźnicy (Podlaskie) odbyła konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. Tomasza Pragi. "Dziś z perspektywy wydarzeń, które nastąpiły w ostatnich miesiącach widać bardzo wyraźnie i to chyba dla każdego myślącego obywatela jest oczywiste, że scenariusz nielegalnej migracji, który rozpoczął się w połowie ubiegłego roku na granicy polsko-białoruskiej był elementem szerszego scenariusza" - powiedział szef MSWiA.

Kamiński wskazał, że był to scenariusz "destabilizacji sytuacji w całym regionie, w całej części Europy środkowo-wschodniej". "Było to przygotowanie do wojny w Ukrainie. To był scenariusz rosyjski, nie mieliśmy co do tego najmniejszych wątpliwości. Mieliśmy ku temu podstawy, żeby tak oceniać sytuację i trafnie tę sytuację oceniliśmy. Musieliśmy podejmować twarde decyzje. Być może dla niektórej części opinii publicznej kontrowersyjne decyzje, ale zawsze było to w interesie naszych obywateli, ich bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa polskiego" - mówił.

"Ani na moment, w czasie trwania kryzysu nie utraciliśmy kontroli nad suwerennością naszej granicy. To była kwestia odpowiedniego zarządzania tym poważnym, niezwykle fundamentalnym kryzysem, jaki dotknął granicę naszego państwa" - zaznaczył.

Podkreślił też, że to dzięki znakomitej postawy funkcjonariuszy SG, policji i żołnierzy Wojska Polskiego nie utraciliśmy kontroli nad bezpieczeństwem. "Wielu z nich dzień i noc pilnowało granicy, bezpieczeństwa naszego państwa. Są tacy w tym funkcjonariusze, którzy doznali fizycznych obrażeń, byli ranni. Wszystko to robili dla Polski" - podał.

"Jestem przekonany, że ta zapora służy naszemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu nas wszystkich. Ona spełni swoje zadanie. Oprócz tej zapory inżynieryjnej już teraz powstaje zapora elektroniczna, czujniki ruchu, kamery dzienne i termowizyjne. Będzie to granica w pełni zabezpieczona. Wzdłuż całej granicy powstały drogi, żeby błyskawicznie mogły następować interwencje całodobowych patroli straży granicznej. To naprawdę wielka sprawa dla naszego bezpieczeństwa" - powiedział szef MSWiA.

"Plan Putina, realizowany przez Łukaszenkę, dotyczący destabilizacji w Polsce, państwach bałtyckich a tak naprawdę w całej Europie nie powiódł się. Uniemożliwiliśmy powstanie wschodnioeuropejskiego szlaku nielegalnej migracji, która miała zdestabilizować sytuację polityczną, społeczną w naszej części świata" - dodał.

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Sylwia Wieczeryńska

bf/ swi/ ok/