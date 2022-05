Kamiński: państwo polskie to nie tylko rząd, Sejm i prezydent, ale to też samorząd

Państwo polskie to nie tylko rząd, Sejm i prezydent, ale to też samorząd - powiedział w poniedziałek podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dziękował też samorządowcom za działania na rzecz wspólnot lokalnych.

Kamiński podkreślił podczas uroczystości, że państwo polskie "to nie tylko rząd, to nie tylko Sejm, to nie tylko prezydent, ale to też samorząd".

"To my wszyscy, wszystkie te struktury państwa, instytucje publiczne tworzymy państwo polskie, które ma służyć obywatelom. To są naczynia połączone. Razem się wspieramy. Razem się uzupełniamy. Razem rozwiązujemy trudne często sytuacje tak, żeby naszym obywatelom żyło się dobrze, żeby żyli bezpiecznie i żeby żyli godnie" - powiedział minister.

Według niego, "ta współpraca jest absolutnie kluczowa". Dodał, że "ona jest niezbędna, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych". "Niestety w ostatnich latach mieliśmy wiele takich sytuacji. I nie myślę tutaj o lokalnych często klęskach żywiołowych, które się zdarzały, z którymi szybko i sprawnie wspólnie daliśmy radę, tak działać, żeby obywatele, którzy ponieśli uszczerbek w wyniku tych klęsk szybko zrekompensować im poniesione straty" - mówił Kamiński.

Natomiast - jak dodał - "mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach, latach z poważnymi klęskami, które dotyczyły całej naszej społeczności, całej Polski, ale również całej Europy, czy całego świata". "Myślę o pandemii, myślę o tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie" - zaznaczył szef MSWiA.

Jak podkreślił, "jeżeli chodzi o pandemię, to zaangażowanie na rzecz lokalnych wspólnot z waszej strony było bardzo duże". "Wasz udział w Narodowym Programie Szczepień był kluczowy dla zdrowia naszych obywateli, często dla życia naszych obywateli" - powiedział Kamiński.

Jak zaznaczył, "to, co robiliście w ostatnich miesiącach i tygodniach na rzecz uchodźców z Ukrainy było wspaniałe". "Wspaniale zachowało się nasze społeczeństwo, ale gdyby nie takie osoby, jak wy, które potrafiły zorganizować pracę tysięcy wolontariuszy, skoordynować tę prace, nie byłoby tego efektu (...) z dnia na dzień pojawiły się u nas setki, a później już miliony uchodźców z Ukrainy ludzi, którym trzeba było pokazać empatię, ciepło, którym trzeba było zapewnić pierwszy posiłek i pierwszy dach nad głową - i to się udało dzięki wam" - powiedział minister, zwracając się do samorządowców.

"Za to wszystko, za wszystkie wasze zaangażowania, za czas, jaki poświęcacie dla działania dla innych ludzi, dla innych obywateli, dla waszych lokalnych wspólnot wielkie, wielkie podziękowania od nas wszystkich, od rządu, ale tak naprawdę od wszystkich obywateli" - podkreślił szef MSWiA.

Zwrócił uwagę, że odznaczenia, które zostaną wręczone przedstawicielom Samorządu Terytorialnego są tak naprawdę takim namacalnym, symbolicznym dowodem ich osobistych, wielkich zasług dla innych ludzi, dla lokalnych wspólnot, ale i dla całego państwa polskiego.